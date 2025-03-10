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"الشرقية" تستقبل فريقا إشرافيا من وزارة الصحة

جميعة يستقبل الفريق
جميعة يستقبل الفريق الإشرافي من وزارة الصحة، فيتو

استقبل الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، فريقا إشرافيا من وزارة الصحة والسكان، يضم كلًا من؛ الدكتورة رضوى ياسر، والدكتور محمد عزت، والدكتور محمد عطية، والدكتورة نورهان محمد، من الإدارة العامة للصحة المدرسية والشباب.

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طلاب المدارس الابتدائية المحافظة 

 وذلك لمتابعة فعاليات اليوم الأول من المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج مشاكل الإبصار لدى طلاب المدارس الابتدائية بالمحافظة، والتي انطلقت أمس تحت شعار "عيون أطفالنا.. مستقبلنا"، في حضور فريق إدارة الصحة المدرسية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية.

دعم صحة ابنائنا الطلاب

أكد ذلك محمود عبد الفتاح المتحدث الرسمى عن صحة الشرقية  وأضاف أن الدكتور هاني جميعة خلال اللقاء استعرض  الجهود المبذولة داخل المدارس المستهدفة بمحافظة الشرقية، مؤكدًا أن هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة في دعم صحة أبنائنا الطلاب، حيث تسهم في الكشف المبكر عن مشكلات الإبصار التي قد تؤثر على مستوى تحصيلهم الدراسي مما يساعد في تحسين جودة حياتهم المدرسية وضمان مستقبل تعليمي أفضل لهم.

توفير النظارات الطبية 

وأكد على التنسيق الكامل بين مديرية الشئون الصحية بالشرقية ومديرية التربية والتعليم، والجهات المعنية بالمحافظة، لتوفير كافة سبل الدعم والتعاون الكامل، بما يساهم في إجراء الفحوصات الطبية لأبنائنا الطلاب بكفاءة، والتعامل الفوري مع الحالات التي تحتاج إلى رعاية خاصة، سواء من خلال توفير النظارات الطبية أو إحالة الحالات التي تستدعي تدخلًا طبيًا متقدمًا إلى المستشفيات المتخصصة.

تجهيز العيادات بالمدارس 

كما أضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية بأنه تم تخصيص وتجهيز العيادات بالمدارس لتقديم خدمات الفحص الطبي الشامل وفقًا لخطة المبادرة الرئاسية، بالتنسيق بين مديري الإدارات الصحية والتعليمية بالمحافظة، 

استمرار المتابعة الميدانية 

مؤكدًا على فريق المديرية باستمرار المتابعة الميدانية لضمان تنفيذ المبادرة بكفاءة، وتحقيق الاستفادة القصوى للطلاب، مشيدًا بالدعم الكبير الذي تقدمه وزارة الصحة في تنفيذ المبادرات الصحية التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

فريق ادارة الصحة المدرسية 

وعقب الزيارة، قام فريق وزارة الصحة بالمرور على عدد من مدارس المحافظة، بمشاركة الدكتورة نغم قوره منسق المبادرة الرئاسية بالمحافظة، وفريق إدارة الصحة المدرسية بالمديرية، لمتابعة سير العمل والتأكد من تنفيذ الفحوصات الطبية وفقًا لأحدث المعايير، وضمان تقديم أفضل خدمة طبية للطلاب المستهدفين، حيث أشاد الفريق الإشرافي بالجهود المبذولة المخلصة من الفرق الطبية بمحافظة الشرقية.

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جميع أنحاء المحافظة 

وقال وكيل الوزارة فى تصريحات خاصة أن المبادرة تستهدف فحص ٦٥٦ ألفا و٩٥٠ طالبًا وطالبة بالمرحلة الابتدائية في جميع أنحاء المحافظة، حيث تتولى فرق مديرية الشئون الصحية بالشرقية تغطية المدارس بقطاع الريف

 

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الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة فريق اشرافى وزارة الصحة الدكتورة رضوى ياسر الادارة العامة للصحة المدرسية الدكتور محمد عطية الدكتورة نورهان محمد

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