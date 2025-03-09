الأحد 09 مارس 2025
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رياضة

توتنهام يخطف تعادلا مثيرا أمام بورنموث 2/2 في الدوري الإنجليزي

توتنهام وبورنموث
توتنهام وبورنموث

خطف فريق توتنهام هوتسبير، تعادلا مثيرا من نظيره بورنموث بهدفين لكل فريق في المباراة، التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هدف التقدم لصالح فريق بورنموث اللاعب ماركوس تافيرنييه في الدقيقة 42، ثم جاء فرانشيسكو إيفانيلسون ليسجل الهدف الثاني لبرنموث في الدقيقة 65.

وسجل هدفي تعادل فريق توتنهام بابي سار في الدقيقة 67، وهيونج مين سون في الدقيقة 84 من ركلة جزاء. 

تشكيل توتنهام أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي 

حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: سبينسي، روميرو، بيدرو بورو، دانسو.

خط الوسط: رودريجو بينتانكور، بيسوما، بابا سارا.

خط الهجوم: جونسون، سولانكي، أودوبيرت.

تشكيل بورنموث أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي 
 

ترتيب توتنهام وبورنموث في الدوري الإنجليزي 

وبتلك النتيجة يحتل توتنهام المركز 13 في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة، بينما يحتل بورنموث المركز الثامن برصيد 44 نقطة.

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