الأحد 09 مارس 2025
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ترتيب الدوري الإنجليزي قبل كلاسيكو مانشستر يونايتد وآرسنال

الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي

ترتيب الدوري الإنجليزي، يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، قبل مباريات اليوم الأحد في الجولة الـ 28 وأبرزها كلاسيكو مانشستر يونايتد وآرسنال.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل كلاسيكو مانشستر يونايتد وآرسنال

1- ليفربول 70 نقطة
2- آرسنال 54 نقطة
3- نوتينجهام فورست 51 نقطة
4- مانشستر سيتي 47 نقطة
5- تشيلسي 46 نقطة
6- برايتون 46 نقطة
7- أستون فيلا 45 نقطة
8- نيوكاسل يونايتد 44 نقطة
9- بورنموث 43 نقطة
10- فولهام 42 نقطة
11- كريستال بالاس 39 نقطة
12- برينتفورد 38 نقطة
13- توتنهام هوتسبير 33 نقطة
14- إيفرتون 33 نقطة
15- مانشستر يونايتد 33 نقطة
16- وست هام يونايتد 33 نقطة
17- وولفرهامبتون 23 نقطة
18- إبسويتش تاون 17 نقطة
19- ليستر سيتي 17 نقطة
20- ساوثهامتون 9 نقاط

جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي 

مواعيد مباريات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي 

نوتنجهام فورست 1-0 مانشستر سيتي   (انتهت)

برايتون 2-1 فولهام   (انتهت)

كريستال بالاس 1-0 إبسويتش تاون  (انتهت)

ليفربول 3-1 ساوثهامبتون  (انتهت)

برينتفورد 0-1 أستون فيلا  (انتهت)

وولفرهامبتون 1-1 إيفرتون  (انتهت)

الأحد 9 مارس 2025

تشيلسي ضد ليستر سيتي - 4 عصرا

توتنهام ضد بورنموث - 4 عصرا

مانشستر يونايتد ضد أرسنال - 6.30 مساء

الإثنين 10 مارس 2025

وست هام ضد نيوكاسل - 10 مساء
 

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