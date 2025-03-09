الدوري الإنجليزي، تشكيل تشيلسي أمام ليستر سيتي
الدوري الإنجليزي، أعلن الجهاز الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، التشكيل الرسمي لمواجهة ليستر سيتي، في الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي.
وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:
ترتيب الدوري الإنجليزي قبل كلاسيكو مانشستر يونايتد وآرسنال
1- ليفربول 70 نقطة
2- آرسنال 54 نقطة
3- نوتينجهام فورست 51 نقطة
4- مانشستر سيتي 47 نقطة
5- تشيلسي 46 نقطة
6- برايتون 46 نقطة
7- أستون فيلا 45 نقطة
8- نيوكاسل يونايتد 44 نقطة
9- بورنموث 43 نقطة
10- فولهام 42 نقطة
11- كريستال بالاس 39 نقطة
12- برينتفورد 38 نقطة
13- توتنهام هوتسبير 33 نقطة
14- إيفرتون 33 نقطة
15- مانشستر يونايتد 33 نقطة
16- وست هام يونايتد 33 نقطة
17- وولفرهامبتون 23 نقطة
18- إبسويتش تاون 17 نقطة
19- ليستر سيتي 17 نقطة
20- ساوثهامتون 9 نقاط
مواعيد مباريات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي
نوتنجهام فورست 1-0 مانشستر سيتي (انتهت)
برايتون 2-1 فولهام (انتهت)
كريستال بالاس 1-0 إبسويتش تاون (انتهت)
ليفربول 3-1 ساوثهامبتون (انتهت)
برينتفورد 0-1 أستون فيلا (انتهت)
وولفرهامبتون 1-1 إيفرتون (انتهت)
الأحد 9 مارس 2025
تشيلسي ضد ليستر سيتي - 4 عصرا
توتنهام ضد بورنموث - 4 عصرا
مانشستر يونايتد ضد أرسنال - 6.30 مساء
الإثنين 10 مارس 2025
وست هام ضد نيوكاسل - 10 مساء
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