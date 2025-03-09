الدوري الإنجليزي، تشكيل تشيلسي أمام ليستر سيتي

الدوري الإنجليزي، أعلن الجهاز الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، التشكيل الرسمي لمواجهة ليستر سيتي، في الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل كلاسيكو مانشستر يونايتد وآرسنال

1- ليفربول 70 نقطة

2- آرسنال 54 نقطة

3- نوتينجهام فورست 51 نقطة

4- مانشستر سيتي 47 نقطة

5- تشيلسي 46 نقطة

6- برايتون 46 نقطة

7- أستون فيلا 45 نقطة

8- نيوكاسل يونايتد 44 نقطة

9- بورنموث 43 نقطة

10- فولهام 42 نقطة

11- كريستال بالاس 39 نقطة

12- برينتفورد 38 نقطة

13- توتنهام هوتسبير 33 نقطة

14- إيفرتون 33 نقطة

15- مانشستر يونايتد 33 نقطة

16- وست هام يونايتد 33 نقطة

17- وولفرهامبتون 23 نقطة

18- إبسويتش تاون 17 نقطة

19- ليستر سيتي 17 نقطة

20- ساوثهامتون 9 نقاط

مواعيد مباريات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي

نوتنجهام فورست 1-0 مانشستر سيتي (انتهت)

برايتون 2-1 فولهام (انتهت)

كريستال بالاس 1-0 إبسويتش تاون (انتهت)

ليفربول 3-1 ساوثهامبتون (انتهت)

برينتفورد 0-1 أستون فيلا (انتهت)

وولفرهامبتون 1-1 إيفرتون (انتهت)

الأحد 9 مارس 2025

تشيلسي ضد ليستر سيتي - 4 عصرا

توتنهام ضد بورنموث - 4 عصرا

مانشستر يونايتد ضد أرسنال - 6.30 مساء

الإثنين 10 مارس 2025

وست هام ضد نيوكاسل - 10 مساء

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