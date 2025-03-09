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رياضة

الدوري الإنجليزي، تشكيل تشيلسي أمام ليستر سيتي

تشيلسي، فيتو
تشيلسي، فيتو

الدوري الإنجليزي، أعلن الجهاز الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، التشكيل الرسمي لمواجهة ليستر سيتي، في الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل كلاسيكو مانشستر يونايتد وآرسنال

1- ليفربول 70 نقطة
2- آرسنال 54 نقطة
3- نوتينجهام فورست 51 نقطة
4- مانشستر سيتي 47 نقطة
5- تشيلسي 46 نقطة
6- برايتون 46 نقطة
7- أستون فيلا 45 نقطة
8- نيوكاسل يونايتد 44 نقطة
9- بورنموث 43 نقطة
10- فولهام 42 نقطة
11- كريستال بالاس 39 نقطة
12- برينتفورد 38 نقطة
13- توتنهام هوتسبير 33 نقطة
14- إيفرتون 33 نقطة
15- مانشستر يونايتد 33 نقطة
16- وست هام يونايتد 33 نقطة
17- وولفرهامبتون 23 نقطة
18- إبسويتش تاون 17 نقطة
19- ليستر سيتي 17 نقطة
20- ساوثهامتون 9 نقاط

مواعيد مباريات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي 

نوتنجهام فورست 1-0 مانشستر سيتي   (انتهت)

برايتون 2-1 فولهام   (انتهت)

كريستال بالاس 1-0 إبسويتش تاون  (انتهت)

ليفربول 3-1 ساوثهامبتون  (انتهت)

برينتفورد 0-1 أستون فيلا  (انتهت)

وولفرهامبتون 1-1 إيفرتون  (انتهت)

الأحد 9 مارس 2025

تشيلسي ضد ليستر سيتي - 4 عصرا

توتنهام ضد بورنموث - 4 عصرا

مانشستر يونايتد ضد أرسنال - 6.30 مساء

الإثنين 10 مارس 2025

وست هام ضد نيوكاسل - 10 مساء

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