ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، ابتعد محمد صلاح نجم ليفربول بصدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 27 هدفًا قبل مباريات اليوم ضمن الجولة الـ 28 من البريميرليج.

وسجل محمد صلاح ثنائية في فوز ليفربول أمام ساوثهامبتون 3-1 في الجولة الـ 28 فيما غاب هالاند أقرب المنافسين عن التسجيل في خسارة مانشستر سيتي أمام نوتنجهام فورست 1-0 بالجولة ذاتها.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

محمد صلاح ليفربول 27 هدفًا

إيرلنج هالاند مانشستر سيتي 20 هدفًا

ألكسندر إيزاك نيوكاسل يونايتد 19 هدفًا

كريس وود نوتينجهام فورست 18 هدفًا

بريان مبيومو برينتفورد 15 هدفًا

كول بالمر تشيلسي 14 هدفًا

ماثيوس كونها وولفرهامبتون 13 هدفًا

أولي واتكينز أستون فيلا 13 هدفًا

يوان ويسا برينتفورد 12 هدفًا

جون فيليب ماتيتا كريستال بالاس 12 هدفًا

جاستن كلويفرت بورنموث 12 هدفًا

محمد صلاح أفضل هداف أجنبي في تاريخ البريميرليج



وواصل النجم المصري محمد صلاح تحطيم الأرقام القياسية مع ليفربول، بعدما سجل هدفين خلال الفوز على ساوثهامبتون.



وسجل صلاح هدفين من ركلتي جزاء في الدقيقتين 54 و88، ليرفع رصيده من الأهداف في المسابقة هذا الموسم إلى 27 هدفا، بفارق 7 أهداف عن إيرلينج هالاند أقرب مطارديه.

ووفقا لما ذكرته شبكة "سكواوكا"، وصل صلاح إلى المساهمة التهديفية (أهداف + تمريرات حاسمة) إلى الرقم 44 هذا الموسم.



كما تساوى صلاح مع الأرجنتيني سيرجيو أجويرو أسطورة مانشستر سيتي في صدارة الهدافين التاريخيين الأجانب للبريميرليج ولكل منهما 184 هدفا.

وأضافت الشبكة، أن صلاح أصبح أكثر لاعب في تاريخ ليفربول مساهمة بالأهداف في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز، متجاوزا رقمه السابق (42) الذي حققه في موسم 2017/18، ورقم لويس سواريز في موسم 2013/14.

كما عادل محمد صلاح الرقم القياسي لعدد المساهمات التهديفية بموسم واحد، والمسجل باسم تييري هنري في موسم 2002/03 وإيرلينج هالاند في موسم 2022/23.

وتابعت الشبكة، أن صلاح انضم إلى قائمة حصرية سجلت 10 أهداف أو أكثر على أرضهم و10 أهداف أو أكثر خارج الديار في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز، في 3 مناسبات أو أكثر، إلى جانب هاري كين وإيرلينج هالاند.

مواعيد مباريات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي

نوتنجهام فورست 1-0 مانشستر سيتي (انتهت)

برايتون 2-1 فولهام (انتهت)

كريستال بالاس 1-0 إبسويتش تاون (انتهت)

ليفربول 3-1 ساوثهامبتون (انتهت)

برينتفورد 0-1 أستون فيلا (انتهت)

وولفرهامبتون 1-1 إيفرتون (انتهت)

الأحد 9 مارس 2025

تشيلسي ضد ليستر سيتي - 4 عصرا

توتنهام ضد بورنموث - 4 عصرا

مانشستر يونايتد ضد أرسنال - 6.30 مساء

الإثنين 10 مارس 2025

وست هام ضد نيوكاسل - 10 مساء

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، قبل مباريات اليوم الأحد في الجولة الـ 28 وأبرزها كلاسيكو مانشستر يونايتد وأرسنال.

ترتيب الدوري الإنجليزي

1- ليفربول 70 نقطة

2- آرسنال 54 نقطة

3- نوتينجهام فورست 51 نقطة

4- مانشستر سيتي 47 نقطة

5- تشيلسي 46 نقطة

6- برايتون 46 نقطة

7- أستون فيلا 45 نقطة

8- نيوكاسل يونايتد 44 نقطة

9- بورنموث 43 نقطة

10- فولهام 42 نقطة

11- كريستال بالاس 39 نقطة

12- برينتفورد 38 نقطة

13- توتنهام هوتسبير 33 نقطة

14- إيفرتون 33 نقطة

15- مانشستر يونايتد 33 نقطة

16- وست هام يونايتد 33 نقطة

17- وولفرهامبتون 23 نقطة

18- إبسويتش تاون 17 نقطة

19- ليستر سيتي 17 نقطة

20- ساوثهامتون 9 نقاط



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