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رياضة

أتليتكو مدريد يسقط في فخ الهزيمة أمام خيتافي 1/2 في الدوري الإسباني

أتليتكو مدريد
أتليتكو مدريد

خسر فريق أتلتيكو مدريد من منافسه خيتافي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهم اليوم الأحد، على ملعب " كولسيوم الفونسو بيريز"، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري الإسباني.

وتقدم فريق أتليتكو مدريد عن طريق لاعبه  الكسندر سورلوث في الدقيقة 75 من ركلة جزاء، قبل ان ينجح ماورو أرامباري من تسجيل الهدف الأول والثاني لفريق خيتافي في الدقيقتين، 88 و2+92. 

تشكيل أتلتيكو مدريد أمام خيتافي

وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد لمواجهة خيتافي كالتالي:

حراسة المرمى: أوبلاك.

خط الدفاع: لينجليت - مولينا - جالان - لو نورماند.

خط الوسط: رودريجو دي بول - لينو - يورينتي - جوليانو.

خط الهجوم: جوليان ألفاريز - أنطوان جريزمان.

ترتيب أتليتكو مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني 

وبتلك النتيجة يتوقف رصيد أتلتيكو مدريد عند النقطة 56 في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني، خلف برشلونة المتصدر برصيد 57 نقطة، فيما يأتي خيتافي فى المركز الحادي عشر برصيد 33 نقطة.

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