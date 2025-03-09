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موعد مباراة ريال مدريد ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

موعد مباراة ريال
موعد مباراة ريال مدريد ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

يلتقي فريق ريال مدريد مع رايو فاليكانو اليوم الأحد  ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني، على ملعب "سانتياجو برنابيو".

 

موعد مباراة ريال مدريد ضد رايو فاليكانو
 

تنطلق مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر، السادسة والربع مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو


تذاع  مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN Sports HD 3.


ويحتل ريال مدريد حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة.

ويحتل رايو فاليكانو المركز السابع برصيد 36 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني بـ 57 نقطة ولم يخض مباراته بالجولة ذاتها أمام أوساسونا حيث تم تأجيلها بسبب وفاة طبيب الفريق الأول كارليس مينارو جارسيا.

 

وكان ريال مدريد تعرض لهزيمة أمام ريال بيتيس في الجولة الماضية بهدفين لهدف.

ويأتي ريال مدريد من فوز أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا بثنائية لهدف، في ذهاب دور الستة عشر.

 

 

 

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موعد مباراة ريال مدريد ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

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