الأحد 09 مارس 2025
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رياضة

أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد أمام رايو فاليكانو

ريال مدريد
ريال مدريد

 كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد عن قائمة فريقه لمباراة رايو فاليكانو اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني، على ملعب "سانتياجو برنابيو".

 

قائمة ريال مدريد 

موعد مباراة ريال مدريد ضد رايو فاليكانو
 

تنطلق مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر، السادسة والربع مساءً بتوقيت السعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو

 تذاع مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN Sports HD 3.


ويحتل ريال مدريد حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة.

ويحتل رايو فاليكانو المركز السابع برصيد 36 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني بـ 57 نقطة ولم يخض مباراته بالجولة ذاتها أمام أوساسونا حيث تم تأجيلها بسبب وفاة طبيب الفريق الأول كارليس مينارو جارسيا.

وكان ريال مدريد تعرض لهزيمة أمام ريال بيتيس في الجولة الماضية بهدفين لهدف.

ويأتي ريال مدريد من فوز أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا بثنائية لهدف، في ذهاب دور الستة عشر.

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