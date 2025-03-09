الأحد 09 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إعصار ألفريد يضرب أستراليا ويخلف كوارث كبرى (فيديو)

إعصار ألفريد يضرب
إعصار ألفريد يضرب أستراليا

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي  انتوني ألبانيز، اليوم الأحد، عن إصابة أكثر من 12 جنديا عقب انحراف مركبتين تابعتين لقوات الدفاع عن الطريق.

وقال ألبانيز: إن 32 جنديا كانوا على متن المركبتين عندما وقع الحادث مساء أمس السبت، مشيرا إلى أن 13 جنديا أصيبوا، بينهم 6 إصابتهم خطيرة.

وأضاف: "بالنسبة لأفراد  قوات الدفاع الأسترالية الاستثنائيين لا توجد أيام سهلة، كل يوم يمكن أن يجلب الخطر، كل يوم يحمل خطورة، مع ذلك فهم يتقدمون ويواجهون المخاطر من أجلنا".

وقوع فيضانات نجمت عن إعصار ألفريد

وكان الجنود في طريقهم إلى ليسمور، جنوب بريسبان، لتقديم الدعم المجتمعي بعد وقوع فيضانات نجمت عن إعصار ألفريد.

من جهتها، قالت شرطة نيو ساوث ويلز: إن إحدى المركبتين انحرفت عن الطريق وانقلبت عدة مرات في حقل صغير، في حين انقلبت المركبة الثانية على جانبها أثناء محاولة تجنب المركبة الأولى.

وأضافت الشرطة أن "المركبتين لم تصطدما ببعضهما البعض"، مشيرة إلى أنه يعتقد أن شخصا لقي حتفه بسبب الإعصار، بعد أن جرفت مياه الفيضانات مركبة أمس الأول الجمعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيضانات انتوني البانيز رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز رئيس الوزراء الإسترالي فيضانات شرطة نيو ساوث ويلز نيو ساوث ويلز مياه الفيضانات

مواد متعلقة

القبض على صبي يحمل سلاحا على متن طائرة في أستراليا

مصرع 4 أشخاص بسبب إعصار في جزيرة ريونيون بالمحيط الهادئ

فاروق جويدة: ما يحدث في المنطقة إعصار خطر وأين القمة العربية من مخطط ترامب (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

قبل الزيادة الجديدة في أسعار البنزين، خطوات تحويل سيارتك إلى الغاز الطبيعي بسهولة

الكشف عن كواليس تدخل محمد صلاح لمنع ليفربول من التغيير أمام ساوثهامبتون

جنرال أمريكي سابق يحذر من أمر خطير للغاية يدفع الدول العربية للحرب مع إسرائيل

إيلون ماسك: ستارلينك العمود الفقري لأوكرانيا وإيقافها سيدمر كييف بالكامل

براتب يصل لـ 41 ألف جنيه، فرص عمل للمدرسين في إحدى الدول الخليجية

ربة منزل تطعن شقيق زوجها بمقص في سوهاج

الشهيد أحمد المنسي، أسطورة الصاعقة التي أرعبت الإرهاب

تفسير رؤية المسجد في المنام وعلاقتها بتولي منصب مرموق

منوعات

المزيد

الملك تشارلز يعقد صفقة ملكية بـ300 مليون دولار لشراء راحة زوجته

تسببت في حرق سيارة، ما هي لعبة الخريس المنتشرة بين أطفال الأردن في رمضان؟

اليونسكو تحذر: دولة واحدة في العالم تمنع الفتيات من الذهاب للمدارس

نشطاء مؤيدون لأوكرانيا يطاردون نائب الرئيس الأمريكي ويثيرون الرعب في قلب ابنته

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر طن القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

سعر كيلو الأرز في الأسواق اليوم السبت 8/3/2025

أسعار السكر اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معارك وغزوات، غزوة دومة الجندل وأبعادها السياسية والاقتصادية والعسكرية

سبب حذف البسملة من سورة التوبة ومجيئها مرتين في سورة النمل

الإفتاء توضح أنواع الشهداء في الإسلام وأجرهم في الآخرة

المزيد
الجريدة الرسمية