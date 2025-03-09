إعصار ألفريد يضرب أستراليا ويخلف كوارث كبرى (فيديو)

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي انتوني ألبانيز، اليوم الأحد، عن إصابة أكثر من 12 جنديا عقب انحراف مركبتين تابعتين لقوات الدفاع عن الطريق.

وقال ألبانيز: إن 32 جنديا كانوا على متن المركبتين عندما وقع الحادث مساء أمس السبت، مشيرا إلى أن 13 جنديا أصيبوا، بينهم 6 إصابتهم خطيرة.

وأضاف: "بالنسبة لأفراد قوات الدفاع الأسترالية الاستثنائيين لا توجد أيام سهلة، كل يوم يمكن أن يجلب الخطر، كل يوم يحمل خطورة، مع ذلك فهم يتقدمون ويواجهون المخاطر من أجلنا".

وقوع فيضانات نجمت عن إعصار ألفريد

وكان الجنود في طريقهم إلى ليسمور، جنوب بريسبان، لتقديم الدعم المجتمعي بعد وقوع فيضانات نجمت عن إعصار ألفريد.

Don’t let a fallen tree stop you from getting onto the M1.

Natural disasters either bring out the worst in humanity or the best. Everyone is working together to get home safely.#onlyinaustralia #CycloneAlfred #Cyclone pic.twitter.com/1ql87BwDZD — Imran Siddiqui (@ImranSiddiquie) March 9, 2025

من جهتها، قالت شرطة نيو ساوث ويلز: إن إحدى المركبتين انحرفت عن الطريق وانقلبت عدة مرات في حقل صغير، في حين انقلبت المركبة الثانية على جانبها أثناء محاولة تجنب المركبة الأولى.

وأضافت الشرطة أن "المركبتين لم تصطدما ببعضهما البعض"، مشيرة إلى أنه يعتقد أن شخصا لقي حتفه بسبب الإعصار، بعد أن جرفت مياه الفيضانات مركبة أمس الأول الجمعة.

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