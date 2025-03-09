الأحد 09 مارس 2025
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اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأحد 9 مارس 2025

الذهب
الذهب

استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد 9 مارس 2025 في السوق المحلية المصرية بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للصاغة. 

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4708 جنيهات “بيع”، 4685 جنيها “شراء”.

سعر الذهب عيار 21

وبلغ  سعر الذهب عيار 21 نحو 4120 جنيهًا “بيع”، 4100 جنيه “شراء”.

 

سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3531 جنيهًا “بيع”، 3512 جنيهًا “شراء".

سعر الجنيه الذهب 

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 32960 جنيها “بيع”، 32800 جنيه “شراء”.


ارتفاع أسعار الذهب العالمية 

وواصلت أسعار الذهب عالميا اتجاهها الصاعد خلال شهر فبراير الماضي، حيث وصل إلى مستويات مرتفعة جديدة قبل أن يتراجع لينهي الشهر عند 2835 دولارًا للأوقية، بزيادة 0.8% على أساس شهري، مدفوعة بعدم اليقين المستمر بشأن التعريفات الجمركية، مما أدى إلى توسيع مكاسبه منذ بداية العام حتى الآن إلى 9%، وفقا لمجلس الذهب العالمي.

وأوضح مجلس الذهب العالمى، أن ضعف الدولار الأمريكي خلال الشهر الماضي، كان أحد المحركات الأساسية لأداء الذهب الإبجابي، إلى جانب زيادة المخاطر الجيوسياسية وانخفاض أسعار الفائدة، وتدفقات صناديق الاستثمار المتداولة.

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