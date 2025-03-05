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اقتصاد

أسعار الذهب في قطر اليوم الأربعاء 5-3-2025

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم الاربعاء، فيتو

شهدت أسعار الذهب  في السوق القطري اليوم الأربعاء 5-3-2025 استقرارا بجميع الأعيرة في التعاملات اليوم المسائية، ويقبل الكثيرون من القطريين على شراء كافة الأعيرة من المشغولات الذهبية، أو السبائك والأونصة، باعتبار الذهب أحد أهم الملاذات الآمنة والمضمونة لحفظ قيمة الأموال. 

سعر جرام الذهب اليوم في قطر

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24  بـ سوق الذهب القطري اليوم عند 341 ريالا قطريا، فيما سجل عيار 22 حوالى 312 ريالات، بينما سجل عيار 21 في قطر 298ريالا قطريا، كما استقر عيار 18 عند 255ريالا، وبالنسبة لسعر عيار 14 فقد سجل 198 ريالا.

كشف سمير رؤوف الخبير الاقتصادي، مستقبل أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة في ظل التقلبات العالمية الحالية.

تقلبات عالمية ومخاوف الحرب التجارية العالمية

وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “أرقام وأسواق”: أن التقلبات العالمية تعكس حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، مع تزايد المخاوف من حرب تجارية عالمية.


توقعات سعر أوقية الذهب 

وأكد: أنصح المستثمرين بالتركيز على الذهب كاستثمار آمن، متوقعًا أن تتجاوز سعر أوقية الذهب الـ 3500 دولار في المستقبل القريب.  

 

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