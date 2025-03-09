الأحد 09 مارس 2025
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حوادث

تحرير 4 قضايا مخدرات وتنفيذ 815 حكما قضائيا خلال حملة أمنية في أسوان

حملة أمنية
حملة أمنية

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسوان، حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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وأسفرت الجهود خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن  ضبط قضايا جلب مواد مخدرة ضُبط خلالهم (أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – أكثرمن 6 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدر الشابو) بحوزة (7 متهمين "لـ 6 منهم معلومات جنائية").

كما ضبط 6 قطع سلاح ناري "بدون ترخيص".. عبارة عن (بندقية آلية - 5 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وتنفيذ 815 حكم قضائى متنوع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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