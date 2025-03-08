خريطة التلاوات اليوم بإذاعة القرآن الكريم واحتفاء خاص بقارئ الثلاث محافظات

تشهد خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الجمعة، الموافق 8 رمضان 1446 هجرية، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم مجموعة قوية من عمالقة التلاوة.

ملك الحجاز

وتحتفي إذاعة القرآن الكريم بذكرى رحيل القارئ الشيخ السعيد عبد الصمد الزناتي، أحد أعلام دولة التلاوة، والمُلقب بـ"بملك الحجاز"، والذي وافته المنية في مثل هذا اليوم 8 مارس عام 1990، عن عُمر يُناهز الـ57 عامًا، بعدما ترك إرثًا كبيرًا من التلاوات القرآنية الخالدة.

قارئ الثلاث محافظات

كما لقب الشيخ السعيد عبد الصمد الزناتي بقارئ “الثلاث محافظات”، حيث وُلد بمحافظة الدقهلية، وحفظ القرآن الكريم بها ثم درس علوم القرآن بمحافظة الشرقية، ثم انتقل بعد ذلك ليُقيم بمحافظة القليوبية وبالتحديد في مدينة كفر شكر عام 1960، وذلك قبل أن يبلغ الثلاثين من عُمره، فانهالت عليه الدعوات من تلك المحافظات لإحياء المناسبات والسهرات الدينية كقارئ للقرآن الكريم.

دخوله الإذاعة المصرية والأوسمة والجوائز

تقدم «الزناتي»، لاختبار الإذاعة في عام 1960، وقُبل بها قارئًا للقرآن الكريم، استطاع الانفراد بمدرسة أُطلق عليها «مدرسة الحجاز» ولذلك لُقب بـ«ملك الحجاز» نسبةً إلى مقام الحجاز بضم الحاء، كما سافر إلى العديد من دول العالم، وخلال رحلاته الخارجية حصل على العديد من شهادات التقدير، وعدد كبير من الأوسمة والجوائز العالمية.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:

41: 6 (ص) تلاوة للشيخ عبدالفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورة الفتح 10ق



00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورتى المائدة/ الأنعام 30ق



00: 8 (ص) تلاوة للشيخ محمود خليل الحصرى وما تيسر من سورة يس 30ق



38: 8 (ص) تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سور الحشر/ الطارق/ الفجر 10ق



26: 9 (ص) تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة النازعات 10 ق



44: 9 (ص) الختمة المجودة تلاوة للشيخ منصور الشامى الدمنهورى وما تيسر من سورة العنكبوت 15 ق



17: 11 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ السعيد عبد الصمد الزناتى وما تيسر من سورة نوح ( بمناسبة ذكراه) 15 ق



12:11 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ عبد العظيم زاهر وما تيسر من سورة يوسف 30 ق



22:13 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ عبد الفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورة الرعد 30 ق



17:19 (قرآن المغرب) تلاوة للشيخ كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من سورتى فصلت والعلق 40 ق



18:15 (قرآن قبل العشاء) تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة القمر 15 ق



20:25 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ على محمود وما تيسر من قصار السور 15 ق



21:03 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ أبو العينين شعيشع وما تيسر من سورة البقرة 22 ق



17: 11 مساءً (قرآن السهرة) للشيخ محمود على البنا وما تيسر من سور الحشر/ الممتحنة/ الصف 45ق



24:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورتى النجم /الحاقة 44ق



01:35 (بعد منتصف الليل) للشيخ عبد الرحمن الدروى على حجاج السويسى وماتيسر من سورتى القمر / الرحمن 15ق



01:53 (بعد منتصف الليل) للشيخ السعيد عبدالصمد الزناتى وما تيسر من سورة التحريم ( بمناسبة ذكراه) 15ق



02:54 (بعد منتصف الليل) للشيخ محمود عبدالحكم وما تيسر من سورة الزخرف 30ق



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