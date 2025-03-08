قبل القمة 130، مشوار الأهلي والزمالك بالدوري حتى الآن، القطبان يتساويان في عدد الأهدف، عاشور ومنسي الأكثر تسجيلا بالفريقين، ومواجهات رمضان ترجح كفة الأحمر

يترقب جميع محبي ومتابعي الكرة المصرية داخل مصر والوطن العربي القمة 130 بين النادي الأهلي والزمالك يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات أولي جولات مرحلة تحديد بطل الدوري المصري الممتاز.

الأهلي والزمالك، هي مواجهة لا تخضع فقط لحسابات النقاط، بل تحمل في طياتها تاريخًا طويلًا من المنافسة الشرسة بين القطبين، حيت لا تعد مجرد مباراة في الدوري، بل هي لقاء تنتظره الجماهير بشغف.

خلال السطور القادمة تستعرض فيتو لكم مشوار الأهلي والزمالك في بطولة الدوري الممتاز في المسوم الجاري حتي الان، بالاضافة إلي تاريخ مواجهات القمة في شهر رمضان.

أرقام الأهلي في الدوري الممتاز بالموسم الحالي

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 39 نقطة، حيث خاض 17 مباراة حتى الآن، استطاع تحقيق الفوز خلالهم في 11 مباراة وتعادل في 6 بينما لم يخسر الأحمر في أي مباراة حتي الان.



نتائج الأهلي في الدوري الممتاز حتي الأن خلال الموسم الحالي

الأهلي (5-2) سيراميكا

زد (0-1) الأهلي

الأهلي (1-1) الاتحاد السكندري

البنك الأهلي (0-0) الأهلي

الأهلي (2-0) المصري

الأهلي (0-0) إنبي

الأهلي (2-0) سموحة

الأهلي (2-0) الجونة

فاركو (1-1) الأهلي

الأهلي (2-2) بيراميدز

مودرن سبورت (1-3) الأهلي

الأهلي (2-1) بتروجيت

الأهلي (1-0) غزل المحلة

الإسماعيلي (0-4) الأهلي

الأهلي (1-1) الزمالك

حرس الحدود (0-1) الأهلي

الأهلي (2-0) طلائع الجيش



هدافو الأهلي في الدوري الممتاز حتى الآن

1- إمام عاشور 9 أهداف

2-نيتس جراديشار 4 أهداف

3- حسين الشحات 3 أهداف

4- أشرف بن شرقي هدفين

5-طاهر محمد طاهر هدفين



أكثر لاعبي الأهلي صناعة للأهداف في الدوري الممتاز حتى الآن

1- جراديشار 4 أهداف

2- إمام عاشور 4 أهداف

3-حسين الشحات 3 أهداف

4- محمد عبدالله هدفين

5- عمر كمال هدفين

أرقام الزمالك في الدوري الممتاز بالموسم الحالي

ويتواجد الزمالك في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 32 نقطة، حيث خاض 17 مباراة حتى الآن، استطاع تحقيق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 5 وخسر في ثلاثة.

نتائج الزمالك في الدوري الممتاز حتي الأن خلال الموسم الحالي

الزمالك (3-2) البنك الأهلي

سموحة (0-2) الزمالك

المصري (1-0) الزمالك

غزل المحلة (0-4) الزمالك

الزمالك (1-1) سيراميكا

طلائع الجيش (2-2) الزمالك

الزمالك (2-0) الاتحاد

الزمالك (3-2) حرس الحدود

الزمالك (0-1) مودرن سبورت

الزمالك (4-1) الجونة

بيراميدز (3-0) الزمالك

الزمالك (2-0) الإسماعيلي

فاركو (0-1) الزمالك

الزمالك (1-1) بتروجيت

الأهلي (1-1) الزمالك

زد (1-1) الزمالك

إنبي (0-3) الزمالك

هدافو الزمالك في الدوري الممتاز حتى الآن



1- ناصر منسي 9 أهداف

2ـ عبدالله السعيد 4 أهداف

3- مصطفي شلبي 3 أهداف

4-أحمد زيزو 3 أهداف

5- سيف الدين الجزيري هدفين



أكثر لاعبي الزمالك صناعة للأهداف في الدوري الممتاز حتى الآن

1- عمر جابر 4 أهداف

2- عبدالله السعيد 3 أهداف

3-محمد شحاته هدفين

4- محمود بن تايج هدفين

5- أحمد زيزو هدفين

ماذا يفعل هجوم ودفاع الأهلي والزمالك في الدوري

ويتساوى هجوم النادي الأهلي مع نادي الزمالك حيث سجل الفريقين 30 هدفا حتي الان في بطولة الدوري الممتاز.

أما على مستوى الدفاع يصنف الأهلي كأقوي خط دفاع في الدوري بعدما تلقت شباكه 9 أهداف فقط طوال المرحلة الأولي، بينما يعد الزمالك سادس أقوي خط دفاع في الدوري بالتساوي مع فريق الاتحاد السكندري.

نتائج الأهلي والزمالك في شهر رمضان

وشهدت هذه اللقاءات تفوقا أهلاويا في مباريات القمة، حيث نجح المارد الأحمر في تحقيق الفوز في سبع لقاءات، بينما فاز الزمالك في ثلاث مواجهات فقط في الشهر الكريم، حل التعادل بين القطبين في 4 لقاءات.

أولي لقاءات الأهلي والزمالك كانت في شهر رمضان كانت عام 1957، فاز حينها الأهلي علي الزمالك بهدفين مقابل لاشئ في بطولة الدوري.

وجاءت نتائج الفريقين خلال شهر رمضان كالتالي:

1957، الأهلي 2ـ0 الزمالك (الدوري الممتاز)

1965،الأهلي 2ـ2 الزمالك (الدوري الممتاز)

1985، الزمالك 2ـ1 الأهلي (الدوري الممتاز)

1993، الأهلي 1ـ0 الزمالك (الدوري الممتاز)

2001، الزمالك 2ـ1 الأهلي (الدوري الممتاز)

2003، الزمالك 1ـ0 الأهلي (الدوري الممتاز)

2004، الأهلي 4ـ2 الزمالك بنتيجة (الدوري الممتاز)

2005، الأهلي 2ـ0 الزمالك (دوري أبطال إفريقيا)

2007، الأهلي 1ـ0 الزمالك (الدوري الممتاز)

2008،،الأهلي 2ـ2 الزمالك (دوري أبطال إفريقيا)

2012، الأهلي 1ـ0 الزمالك (دوري أبطال إفريقيا)

2013، الأهلي 1ـ1 الزمالك (دوري أبطال إفريقيا)

18 أبريل 2021، الأهلي 2-1 الزمالك (الدوري الممتاز)

10 مايو 2021، الأهلي 1ـ1 الزمالك (الدوري الممتاز)

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل في ستاد القاهرة الدولي وتنقل عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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