الجمعة 07 مارس 2025
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خارج الحدود

في فيديو بثته القسام، أسير يطالب الشعب الإسرائيلي بالنزول للشوارع للضغط على حكومة الاحتلال

أسير إسرائيلي، فيتو
أسير إسرائيلي، فيتو

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الجمعة مقطعا مصورا للجندي الإسرائيلي الأسير لديها متان أنجليست.

أسير إسرائيلي يوجه رسالة قوية 

وفي المقطع المصور قال الجندي الأسير:أطلب من كل شعب إسرائيل النزول للشوارع وعدم التخلي عننا، والتعامل معنا كجنود ليس كالأسرى المدنيين.

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والدة أسير إسرائيلي: انتهى الصمت ولو انتظرنا لن يعود أحباؤنا من غزة

وأضاف الأسير الإسرائيلي: أقول للجيش لن تنجحوا في إعادتنا بالقوة العسكرية، والطريق الوحيد لإعادتنا هو عبر صفقة تبادل والانتقال إلى المرحلة الثانية

وتابع: أتوسل لإعادتنا أحياء وليس في توابيت ويجب على إسرائيل إعادتنا وفعل كل شيء كي نعود

واستطرد: أخاطب رئيس الأركان وقادة الجيش وأقول إن واجبكم إعادتنا سالمين وأقول لترامب ساهم في إبرام الصفقة فأنت من لديه القوة للتأثير على نتنياهو

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أسير إسرائيلي كتائب القسام حماس إسرائيل

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