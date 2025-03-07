بلاش نفضح اللي بيصلي بسرعة، علي جمعة يشرح شروط القبلة الصحيحة وحكم الصلاة بدون طهارة

استعرض الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، قضية جديدة ومهمة، هي الصلاة.

وقال الدكتور علي جمعة: الصلاة أمر عظيم، عظمه الله ورسوله، به قوام الدين، وهي عمود الدين وذروة سنامه، فأحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها.. من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين.

وأضاف المفتي الأسبق: قال تعالى: "أقم الصلاة...."، وكرر هذا الأمر كثيرا في القرآن.. وجعله النبي، صلى الله عليه وسلم، ركنا من أركان الإسلام، حتى ألف محمد بن نصر المروزي، رحمه الله، كتابا ممتعا في هذا، جمع ما ورد من شأن الصلاة، وأسماه "تعظيم قدر الصلاة"..

الصلاة كالإناء

وقال: الصلاة من أتمها فقد أتم عمله يوم القيامة، ومن فرَّط فيها فقد فرط في أمر عظيم.. الصلاة تعد كالإناء الذي نضع فيه ثواب أعمالنا، فإذا افتقدنا الإناء أين تذهب هذه الثوابات وهذا الأجر؟! لا يجد شيئا يوضع فيه فيكون هباء منثورا.. كأن معي سائل مهم للغاية، وليس معي يحمل أو يحفظ هذا السائل.. الصلاة خير موضوع، كما جاء في الحديث النبوي الشريف، ولذلك ومن بعض مقتضيات الحياة، والانشغال والاشتغال يفرط البعض في الصلاة أو لا يعرف أحكامها، أو يؤديها بطريقة تحتاج إلى نظر، ولكن الصلاة أمر مهم للغاية يهتم به المسلمون ويسألون عنه كثيرا وعن تفاصيله،

ووضعه الفقهاء في كتب الفقه أول كتاب، ووضعوا له كتاب الطهارة لأن الصلاة لا تجوز إلا بالطهارة، فإذا فتحنا أي كتاب في الفقه نجد كتاب الطهارة، وبعده كتاب الصلاة.. وكتاب الصلاة هو أوسع كتاب، تقريبا، في الفقه الإسلامي.. لأهمية هذا الشأن ولأن الذي وضع أوقاتها هو الله.. الله هو الذي طلبني ووعدني، ووضع لي ميعادا للقائه في تلك الأوقات، ولينظر أحدُنا لو أن عظيما من العظماء أعطاك موعدا، ثم تشاغلت عنه فضاع منك، فكيف تكون الحسرة والأسى، وأنا كنت أريد أن ألاقي هذا العظيم لمصالح بيننا، وأرزاق جارية كانت ستتم مع هذا اللقاء.. هذا مع البشر، فما بالك مع رب العالمين؟!

أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، ثم تأتي سائر العبادات، نضع ثوابها في الصلاة التي هي الإناءُ الحافظ لكل ثوابنا فإن صلحت صلح عمله كله، وإن فسدت فسد عمله كلُّه.

فيديو لرجل أعمال مشهور

وعلى الفور تلقى سؤالا من فتاة: موقف حدث من فترة، وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لرجل أعمال مشهور يصلي بسرعة في مكان فيه ناس كتير من الواضح أن صلاته ليس فيها تركيز، ولا خشوع.. هل الصلاة بسرعة مسموح بها ولا لأ؟

فأجاب الدكتور علي جمعة: إذن هناك شخص يصلي، أول شيء نعرف أنه على خير، لأنه يصلي.. دخل رجلٌ المسجد، ورسولُ الله يجلس هو وصحابته، فصلى، ثم جاء إلى النبي، صلى الله عليه وسلم، فقال: السلام عليكم، قال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.. اذهب فصلِّ فإنك لم تصلِّ، فذهب فصلى على هيئته الأولى، وجاءه، فقال: اذهب فصل فإنك لم تصل، فذهب فصلى على هيئة الأولى، لا يعلم إلا هذا..

وجاء، فقال: اذهب فصل فإنك لم تصل.. الرجل قال: يا رسول الله والله لا أُحسن إلا هذا.. أنا مش معترض ولا متكاسل عن الصلاة.

الطمأنينة ركن في الصلاة

قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت الصلاة فكبر، ثم اقرأ، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، يعني فيه هنا ركن معنوي هو الاستمرار في الركوع، مش الركوع، بما يسمى الطمأنينة، ثم ارفع، حتى تطمئن رافعا.. يبقى أكيد كان سريع جدا، لدرجة أن سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، اعتبر أن اللي عمله صلاة غير مقبولة.. فقدت ركنا.. الفقهاء أخذوا من هذا الحديث عدة أحكام، أولا: لما أدخل المسجد أحيي الأول، لأنه صلى ثم جاء ليسلم على الرسول.. وثانيا: أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، ويعدوها مع باقي الأركان.. فإذن ده حديث مشهور جدا، وأساس من أسس الفقه، نسميه حديث المسيء صلاته.. هو يصلي ومحافظ على صلاته، لكن يجب عليه أن يتعلم قضية الطمأنينة.

إنما بُعثتُ مُعلما

وتساءلت بنت أخرى: هل الناس اللي انتقدوه عليهم ذنب علشان حاكموه، وللا عندهم حق؟

قال د. جمعة: إنما بعثتُ مُعلما مش مهاجما ولا متنمرا.. الناس اللي انتقدوه مخدوش بالهم إن الشخص ده عايز يحافظ على صلاته، وإنه بيصلي.. لما الراجل شافه سيدنا النبي، صلى الله عليه وسلم، افتقد الطمأنينة قال له ارجع فصل فإنك لم تصل، لكن ما عملوش شبورة ولا فضيحة، ولا انتقاد وتنمر.

ابن رجب ألف كتاب: "الفرق بين النصيحة والتعيير"، أي الفضيحة.. لم يريدوا نصيحة بل أرادوا فضيحة.. الطريقة دي في السوشيال ميديا، والمسارعة للهجوم، اللي أراد أن ينصح كان عليه إبلاغه بالحديث ده.. وبعدين يبتدوا يناقشوا مع بعض.. ما الطمأنينة.. هي ركن، وتعني أن تقرأ الآية في الفاتحة، آية آية.. تركع يبقى 3 تسبيحات.. فيرد عليه واحد تاني: تسبيحة واحدة تكفي (سبحان ربي العظيم) حد الاطمئنان.. نعمل شاتنج فيما يرضي الله.. كدة نبقى حولنا هذه الواقعة إلى شيء فيه نفع للشخص، وللأمة كلها.

النصيحة والفضيحة

وسألته فتاة: هل اللي صور الفيديو عليه ذنب لأنه صوره بدون أي حق، وفضحه؟

وأجاب المفتي الأسبق: السوشيال ميديا أول ما طلعت، في جيل جدو، سميناها الزبالة (Rubbish).. لأن وراءها مقاصد مش عارفين هي إيه.. الزبالة دي عايزين نعيد تدويرها ونطلع منها حاجة كويسة، وده شيء صعب، أنتم الله يكون في عونكم، بس دي مهمتكم لأننا مانفهمش كتير في السوشيال ميديا.. على فكرة ممكن يكون فيه حد صور والتاني نشر، الناشر نشر ليه؟! يبقى إذن كل حاجة لوجه الله هاتبقى كويسة.. وكل حاجة لغير وجه الله تبقى نوع من التنمر، أو التكبر، أو التريقة، قلة الديانة، هاتبقى حرام.. لكن احنا في عصر رفعت فيه الحجب ما بين الخاص والعام، والنيات إنما الأعمال بالنيات.. تقصد بالنشر إيه؟! قال مثلا: أنا أقصد إني أبعت له رسالة، طيب ما تبعتها له على الخاص، رايح حضرتك تنشر له على العام ليه؟! فيه بينك وبينه حاجة، وعايز تتريق عليه!! المتلقي يبقى أكثر عقلا.. ده راجل سايب شغله وبيصلي، يبقى بيعظم قدر الصلاة، بس بيعملها بكروتة، مش عارف إن الطمأنينة ركن، وهكذا.. لما نحلل الأمور ما نبقاش متسرعين.

وأوضح قائلا: الفكرة الفلسفية ورا كدة احنا تعودنا كمسلمين عبر القرون أن الفكر يسبق النشاط.. نفكر أولا وبعدين نمشي، لكن العصر لحديث ماشي إن النشاط يسبق الفكر.. انشر، تعامل.. شيء مريع.. الحادثة دي لعل الله جعل فيها خيرا علشان نتكلم عن الفلسفة اللي ورا هذه المسألة.

بنسلم على مين في نهاية الصلاة؟!

وطلب من الشباب أن يسألوا عما يعنُّ لهم، فتساءل أحدهم: في نهاية كل صلاة بنسلم عن اليمين وعن الشمال.. بنسلم على مين وليه؟

وأجاب الشيخ علي جمعة: من مجموع الأدلة فإن الملائكة تحضر الصلاةَ، حتى لو كنت وحدك، وانت في الجماعة بتقول السلام عليكم لمن على يمينك، وعلى اللي شمالك.. لكن في البيت، وانت لوحدك، في الليلة الظلماء في الحجرة السوداء.. محدش شايفك؟! قالوا الملائكة تحضر، وألف فيها الشيخ عبد الحي اللكنوي، في حضور الملائكة للصلاة.. فأنت تسلم على الملائكة الكرام الذين يحضرون معك.

الصلاة بدون طهارة باطلة

وتساءل أحد الشباب: لو حد مش على طهارة وفي تجمع، وكان لازم يصلي، فإذا صلى باقي الناس هتاخد ذنب إنه مش على طهارة؟

ورد عضو هيئة كبار العلماء: صلاته باطلة لأن الطهارة سواء بالوضوء أو الاغتسال من الجنابة شرط من شروط صحة الصلاة.. عامل زي ما أدي قفايا للقبلة، وانا عارف مكانها الصحيح.. صلاتي باطلة.. واحد عريان وصلى.. واحد صلى في حتة فيها نجاسة.. صلاته باطلة. هايشعلقوه يوم القيامة من رموش عنيه، ولا من رجليه!! أستغفر الله وماتبقاش تعمل كدة تاني... قول يا اخواننا أنا مش مستعد للصلاة دلوقتي، وتؤخر الصلاة لحين الاستعداد لها.

القبلة الصحيحة في الصلاة

وسألته فتاة: لو أنا عايشة في بيت بقى لي كتير، وعارف القبلة وباصلي لها.. وجالي حد وقال لي إن القبلة غلط، واكتشفنا إنها غلط فعلا، فهل صلاتي قبل كدة محسوبة؟

ورد الدكتور جمعة فورا: محسوبة والحمد لله، ونبدأ من تصحيح القبلة نصلي، واللي فات كله صح، لأن الاجتهاد في القبلة مرتبط بزمان الصلاة.. يعني أنا اجتهدت وصليت الظهر في اتجاه (أتصور أنه القبلة)، ثم اتضح أني على خطأ، وعرفت كدة قبل صلاة العصر.. علي أن أعيد صلاة الظهر.. لكن لو بعد صلاة العصر خلاص الصلاة بتاعتي صحيحة لأنها كانت باجتهادي، واضح الكلام.. عايز أنبه لحاجة أهم؛ فكثير من الناس يفتكروا إن القبلة غلط، وهي مش غلط.

وقال شارحا: فيه "سمت الأنف"، طالع منه شعاع إلى الكعبة.. وقوس الوجه من الأذن اليمنى لما قبل الأذن اليسرى، أي شعاع من هذا القوس لأي حتة في الكعبة تبقي انتي في القبلة.. طيب افرض اتحولت، يبقى لسة في القبلة.. ولو غيرت اتجاه الوجه يبقى مش في القبلة.. القوس ده بيعمل 45 درجة، لو أنا منحرف 22,5 درجة يبقى لسة في القبلة، ومنها القبلة في المساجد وجدنا هذا الانحراف في بعض المساجد.. ممكن مسجد يبقى فيه انحراف أقل من 22,5 درجة اللي هما نصف القوس. وأخذوها من قوله تعالى: "فول وجهك شطر المسجد الحرام......"، شطر مش عين.. لوقال "عين الكعبة" كنا مش ها نعرف نوصل لها إلا بالدقة في علم "الجيوديسيا" (مسح الأرض هندسيا، وحساب أبعادها بدقة).

أول آية نزلت على سيدنا محمد

وكان السؤال الأخير في الحلقة: ليه ربنا لما نزل على سيدنا محمد أول آية كانت اقرأ مع أن العبادة أولى من التعليم والدراسة؟

وأجاب الشيخ: العبادة أولى من التعليم والدراسة، عبارة خطأ.. لأن التعليم والدراسة عبادة.. انت خليت العبادة والتعليم حاجتين.. التعليم عبادة: "من سار في طريق يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، إياك تفصل بين عمارة الأرض والتعليم وفعل الخير.. كل ده عبادة.

وعلى موعد بحلقة أخرى عن قضية الصلاة.

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