الجمعة 07 مارس 2025
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دين ودنيا

ليه ربنا نزل أول آية "اقرأ"؟ علي جمعة يشرح السبب

الدكتور علي جمعة،
الدكتور علي جمعة، فيتو

استعرض الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، قضية جديدة ومهمة، هي الصلاة.

القبلة الصحيحة للصلاة

وسألته فتاة: “لو أنا عايشة في بيت بقى لي كتير، وعارف القبلة وباصلي لها.. وجالي حد وقال لي إن القبلة غلط، واكتشفنا إنها غلط فعلا، فهل صلاتي قبل كدة محسوبة؟”.

ورد الدكتور جمعة فورا: محسوبة والحمد لله، ونبدأ من تصحيح القبلة نصلي، واللي فات كله صح، لأن الاجتهاد في القبلة مرتبط بزمان الصلاة.. يعني أنا اجتهدت وصليت الظهر في اتجاه (أتصور أنه القبلة)، ثم اتضح أني على خطأ، وعرفت كدة قبل صلاة العصر.. علي أن أعيد صلاة الظُّهر.. لكن لو بعد صلاة العصر خلاص الصلاة بتاعتي صحيحة لأنها كانت باجتهادي، واضح الكلام.. عايز أنبه لحاجة أهم؛ فكثير من الناس يفتكروا إن القبلة غلط، وهي مش غلط.

شعاع إلى الكعبة

وقال شارحا: فيه "سمت الأنف"، طالع منه شعاع إلى الكعبة.. وقوس الوجه من الأذن اليمنى لما قبل الأذن اليسرى، أي شعاع من هذا القوس لأي حتة في الكعبة تبقي انتي في القبلة.. طيب افرض اتحولت، يبقى لسة في القبلة.. ولو غيرت اتجاه الوجه يبقى مش في القبلة.. القوس ده بيعمل 45 درجة، لو أنا منحرف 22,5 درجة يبقى لسة في القبلة، ومنها القبلة في المساجد وجدنا هذا الانحراف في بعض المساجد.. ممكن مسجد يبقى فيه انحراف أقل من 22,5 درجة اللي هما نصف القوس. وأخذوها من قوله تعالى: "فول وجهك شطر المسجد الحرام......"، شطر مش عين.. لوقال "عين الكعبة" كنا مش ها نعرف نوصل لها إلا بالدقة في علم "الجيوديسيا" (مسح الأرض هندسيا، وحساب أبعادها بدقة).

التعليم والدراسة.. عبادة؟

وكان السؤال الأخير في الحلقة: ليه ربنا لما نزل على سيدنا محمد أول آية كانت اقرأ مع أن العبادة أولى من التعليم والدراسة؟

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وأجاب الشيخ علي جمعة: العبادة أولى من التعليم والدراسة، عبارة خطأ.. لأن التعليم والدراسة عبادة.. انت خليت العبادة والتعليم حاجتين.. التعليم عبادة: "من سار في طريق يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، إياك تفصل بين عمارة الأرض والتعليم وفعل الخير.. كل ده عبادة.
 

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