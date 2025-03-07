هل الصلاة بسرعة مقبولة؟ تعليق مفاجئ من علي جمعة على تريند أيمن ممدوح عباس (فيديو)

استعرض الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، قضية جديدة ومهمة، هي الصلاة.

وقال الدكتور علي جمعة: الصلاة أمر عظيم، عظمه الله ورسوله، به قوام الدين، وهي عمود الدين وذروة سنامه، فأحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها.. من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين.



قال تعالى: "أقم الصلاة...."، وكرر هذا الأمر كثيرا في القرآن.. وجعله النبي، صلى الله عليه وسلم، ركنا من أركان الإسلام، حتى ألف محمد بن نصر المروزي، رحمه الله، كتابا ماتعا في هذا، جمع ما ورد من شأن الصلاة، وأسماه "تعظيم قدر الصلاة"..



وقال: الصلاة من أتمها فقد أتم عمله يوم القيامة، ومن فرَّط فيها فقد فرط في أمر عظيم.. الصلاة تعد كالإناء الذي نضع فيه ثواب أعمالنا، فإذا افتقدنا الإناء أين تذهب هذه الثوابات وهذا الأجر؟! لا يجد شيئا يوضع فيه فيكون هباء منثورا.. كأن معي سائل مهم للغاية، وليس معي يحمل أو يحفظ هذا السائل.. الصلاة خير موضوع، كما جاء في الحديث النبوي الشريف، ولذلك ومن بعض مقتضيات الحياة، والانشغال والاشتغال يفرط البعض في الصلاة أو لا يعرف أحكامها، أو يؤديها بطريقة تحتاج إلى نظر، ولكن الصلاة أمر مهم للغاية يهتم به المسلمون ويسألون عنه كثيرا وعن تفاصيله، ووضعه الفقهاء في كتب الفقه أول كتاب، ووضعوا له كتاب الطهارة لأن الصلاة لا تجوز إلا بالطهارة، فإذا فتحنا أي كتاب في الفقه نجد كتاب الطهارة، وبعده كتاب الصلاة.. وكتاب الصلاة هو أوسع كتاب، تقريبا، في الفقه الإسلامي.. لأهمية هذا الشأن ولأن الذي وضع أوقاتها هو الله.. الله هو الذي طلبني ووعدني، ووضع لي ميعادا للقائه في تلك الأوقات، ولينظر أحدُنا لو أن عظيما من العظماء أعطاك موعدا، ثم تشاغلت عنه فضاع منك، فكيف تكون الحسرة والأسى، وأنا كنت أريد أن ألاقي هذا العظيم لمصالح بيننا، وأرزاق جارية كانت ستتم مع هذا اللقاء.. هذا مع البشر، فما بالك مع رب العالمين؟!



وأضاف الدكتور علي جمعة: أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، ثم تأتي سائر العبادات، نضع ثوابها في الصلاة التي هي الإناءُ الحافظ لكل ثوابنا فإن صلحت صلح عمله كله، وإن فسدت فسد عمله كلُّه.

فيديو لرجل مشهور

وعلى الفور تلقى سؤالا من فتاة: موقف حدث من فترة، وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لرجل مشهور يصلي بسرعة في مكان فيه ناس كتير من الواضح أن صلاته ليس فيها تركيز، ولا خشوع.. هل الصلاة بسرعة مسموح بها وللا لأ؟

فأجاب الدكتور علي جمعة: إذن هناك شخص يصلي، أول شيء نعرف أنه على خير، لأنه يصلي.. دخل رجلٌ المسجد، ورسولُ الله يجلس هو وصحابته، فصلى، ثم جاء إلى النبي، صلى الله عليه وسلم، فقال: السلام عليكم، قال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.. اذهب فصلِّ فإنك لم تصلِّ، فذهب فصلى على هيئته الأولى، وجاءه، فقال: اذهب فصل فإنك لم تصل، فذهب فصلى على هيئه الأولى، لا يعلم إلا هذا..



وجاء، فقال: اذهب فصلِّ فإنك لم تصلِّ.. الرجل قال: يا رسول الله والله لا أُحسن إلا هذا.. أنا مش معترض ولا متكاسل عن الصلاة.

الطمأنينة ركن في الصلاة

قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت الصلاة فكبر، ثم اقرأ، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، يعني فيه هنا ركن معنوي هو الاستمرار في الركوع، مش الركوع، بما يسمى الطمأنينة، ثم ارفع، حتى تطمئن رافعا.. يبقى أكيد كان سريع جدا، لدرجة أن سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، اعتبر أن اللي عمله صلاة غير مقبولة.. فقدت ركنا.. الفقهاء أخذوا من هذا الحديث عدة أحكام، أولا: لما أدخل المسجد أحيي الأول، لأنه صلى ثم جاء ليسلم على الرسول.. وثانيا: أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، ويعدوها مع باقي الأركان.. فإذن ده حديث مشهور جدا، وأساس من أسس الفقه، نسميه حديث المسيء صلاته.. هو يصلي ومحافظ على صلاته، لكن يجب عليه أن يتعلم قضية الطمأنينة.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مقطع فيديو في فترة سابقة لـ أيمن ممدوح عباس رجل الأعمال ونجل ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، وهو يصلي بصورة مسرعة على هامش حضوره إحدى الفعاليات، ما أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل وقتها.

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