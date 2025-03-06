الخميس 06 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

طفل يسأل: هل المشاهد غير اللائقة في الأفلام حرام؟، علي جمعة: هذا رأي الشيخ حسب الله (فيديو)

الدكتور علي جمعة،
الدكتور علي جمعة، فيتو

في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، تطرق الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، ومفتي الجمهورية الأسبق، إلى قضية الفنون مثل الغناء والموسيقى والتمثيل.

وقال الدكتور علي جمعة: “مسألة كثر الكلام حولها، ويسأل عنها كثير من الشباب لما حدث فيها من الاختلاف.. وهي الغناء والموسيقى والتمثيل، ونحوها من الأمور الشائعة التي أصبحت منتشرة بين الناس، بل، في بعض الأحيان، وشاغلة لحياة الناس، وثقافاتهم”.

 

علي جمعة: التمثيل حكاية

وسأله طفل: هل المشاهد غير اللائقة في المسلسلات والأفلام حرام، يعني الممثل والممثلة ياخدوا ذنب عليها؟.


وأجاب الشيخ علي جمعة: “التمثيل حكاية، يعني واحد بيحكي لنا قصة.. مثلا زي الفنان نور الشريف.. كان فيه واحد اسمه عمر، شخصيته في الفيلم.. اتجوز أو قتل أو عمل خير.. هو بيحكي.. الممثل لا يقصد الحكاية، ولذلك العلماء نصوا على أنه افرض واحد اتجوز واحدة في الفيلم.. تمثيل.. بيحكي إن الشخصية الفلانية اللي مألفها المؤلف في الرواية اتجوزت الشخصية دي، لكن هو هذا الإنسان لا علاقة له مع هذا البني آدم في الحياة الحقيقية”.

علي جمعة يحسم الجدل: محدش بيعرف الغيب.. والحيوانات بتحزن لموت أصحابها

علي جمعة يحذر الشباب من إدمان مواقع التواصل: "اوعى السوشيال ميديا تتحكم فيك" (فيديو)

 

محمود المليجي وعلوية جميل 

وضرب مثلا، قائلا: “كان عندنا زمان ممثل نحو سنة 1930 اسمه الجريدلي.. كان بيمثل مع بنته، وتظهر في الفيلم كأنه متجوز بنته.. وده ماينفعش.. لكنه في الفيلم بيمثل شخصية متجوزة شخصية تانية.. طيب افرض راجل ومراته؟، كان محمود المليجي متجوز علوية جميل فعلا، وبيمثلوا مع بعض.. افرض في الفيلم طلقها.. هل تطلق علوية من محمود، لا.. لماذا لأنه على سبيل الحكاية.. نص عليها الشيخ علي حسب الله، وكانت تدرس لنا في الحقوق.. حكاية الطلاق لا يقع بها الطلاق.. حكاية الزواج لا يقع بها الزواج.. حكاية أي أخطاء للتعليم المجتمعي لا يأخذ عليها إثم”.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

برنامج “نور الدين والدنيا” الدكتور علي جمعة المفتي الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء الفنان محمود المليجي الفنان نور الشريف الفنانة علوية جميل

مواد متعلقة

علي جمعة: غناء أم كلثوم لشعر شوقي مباح.. وفيثاغورث أثبت وجود الله بالرياضيات

ما حكم الدين في التاروت والأبراج والفرق بين الفلك والتنجيم؟، علي جمعة يجيب
ads

الأكثر قراءة

طفل يسأل: هل المشاهد غير اللائقة في الأفلام حرام؟، علي جمعة: هذا رأي الشيخ حسب الله (فيديو)

غضب في الزمالك من قرعة الدوري، تعرف على السبب

استياء من المشاهد الخارجة بمسلسل "سيد الناس"، ورواد منصات التواصل: أين الرقابة؟

يترتب عليها أحداث جسام لـ4 دول عربية، توفيق عكاشة يكشف دلالة مفاوضات حماس وأمريكا

ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس، اعرف الأخضر وصل لكام

بتوجيهات رئاسية، تحرير المصريين المختطفين من ميلشيا الدعم السريع بالسودان وعودتهم للقاهرة

عودة المصريين المختطفين من السودان سالمين (صور)

زغلول صيام يكتب: يعني ايه كأس عاصمة مصر؟! وماذا عن كأس مصر الأصلي؟! وكلام عن الشركة الألماني والذكاء الصناعي في قرعة الدوري!!

منوعات

المزيد

سائحون يدخلون البهجة على قلوب مرضى أورام الأقصر (صور)

شركة أمريكية تخطط لإطلاق قمر صناعي لمراقبة الأرض من مدار منخفض جدا

نجاح تجربة تاريخية لتحديد المواقع على القمر

مارفل تفاوض الفائزة بالأوسكار ميكي ماديسون للانضمام لعام الأبطال الخارقين

المزيد

خدمات

المزيد

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الخميس

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس 6-3-2025 في الأسواق

أسعار الأرز اليوم الخميس 6-3-2025 في الأسواق

سبائك الذهب، آخر تطورات أسعار سبائك الذهب في الصاغة اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

اختطاف ابن مصطفى شعبان في الحلقة الخامسة من مسلسل حكيم باشا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة: الموسيقى مجرد أصوات لم يرد نص في تحريمها ويجوز الغناء بها

طفل يسأل: هل المشاهد غير اللائقة في الأفلام حرام؟، علي جمعة: هذا رأي الشيخ حسب الله (فيديو)

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يتحدث عن رسول الله الشاهد والمبشر والنذير (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية