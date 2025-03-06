طفل يسأل: هل المشاهد غير اللائقة في الأفلام حرام؟، علي جمعة: هذا رأي الشيخ حسب الله (فيديو)

في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، تطرق الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، ومفتي الجمهورية الأسبق، إلى قضية الفنون مثل الغناء والموسيقى والتمثيل.

وقال الدكتور علي جمعة: “مسألة كثر الكلام حولها، ويسأل عنها كثير من الشباب لما حدث فيها من الاختلاف.. وهي الغناء والموسيقى والتمثيل، ونحوها من الأمور الشائعة التي أصبحت منتشرة بين الناس، بل، في بعض الأحيان، وشاغلة لحياة الناس، وثقافاتهم”.

علي جمعة: التمثيل حكاية

وسأله طفل: هل المشاهد غير اللائقة في المسلسلات والأفلام حرام، يعني الممثل والممثلة ياخدوا ذنب عليها؟.



وأجاب الشيخ علي جمعة: “التمثيل حكاية، يعني واحد بيحكي لنا قصة.. مثلا زي الفنان نور الشريف.. كان فيه واحد اسمه عمر، شخصيته في الفيلم.. اتجوز أو قتل أو عمل خير.. هو بيحكي.. الممثل لا يقصد الحكاية، ولذلك العلماء نصوا على أنه افرض واحد اتجوز واحدة في الفيلم.. تمثيل.. بيحكي إن الشخصية الفلانية اللي مألفها المؤلف في الرواية اتجوزت الشخصية دي، لكن هو هذا الإنسان لا علاقة له مع هذا البني آدم في الحياة الحقيقية”.

محمود المليجي وعلوية جميل

وضرب مثلا، قائلا: “كان عندنا زمان ممثل نحو سنة 1930 اسمه الجريدلي.. كان بيمثل مع بنته، وتظهر في الفيلم كأنه متجوز بنته.. وده ماينفعش.. لكنه في الفيلم بيمثل شخصية متجوزة شخصية تانية.. طيب افرض راجل ومراته؟، كان محمود المليجي متجوز علوية جميل فعلا، وبيمثلوا مع بعض.. افرض في الفيلم طلقها.. هل تطلق علوية من محمود، لا.. لماذا لأنه على سبيل الحكاية.. نص عليها الشيخ علي حسب الله، وكانت تدرس لنا في الحقوق.. حكاية الطلاق لا يقع بها الطلاق.. حكاية الزواج لا يقع بها الزواج.. حكاية أي أخطاء للتعليم المجتمعي لا يأخذ عليها إثم”.

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