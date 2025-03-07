طالب يسأل: في نهاية كل صلاة بنسلم يمين وشمال.. على مين وليه؟ علي جمعة يجيب

استعرض الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، قضية جديدة ومهمة، هي الصلاة.

وطلب من الشباب أن يسألوا عما يعنُّ لهم، فتساءل أحدهم: في نهاية كل صلاة بنسلم عن اليمين وعن الشمال.. بنسلم على مين وليه؟

وأجاب الشيخ علي جمعة: من مجموع الأدلة فإن الملائكة تحضر الصلاةَ، حتى لو كنت وحدك، وأنت في الجماعة بتقول السلام عليكم لمن على يمينك، وعلى اللي شمالك.. لكن في البيت، وأنت لوحدك، في الليلة الظلماء في الحجرة السوداء.. محدش شايفك؟! قالوا الملائكة تحضر، وألف فيها الشيخ عبد الحي اللكنوي، في حضور الملائكة للصلاة.. فأنت تسلم على الملائكة الكرام الذين يحضرون معك.

الصلاة بدون طهارة باطلة

وتساءل أحد الشباب: لو حد مش على طهارة وفي تجمع، وكان لازم يصلي، فإذا صلى باقي الناس هتاخد ذنب إنه مش على طهارة؟

ورد عضو هيئة كبار العلماء: صلاته باطلة لأن الطهارة سواء بالوضوء أو الاغتسال من الجنابة شرط من شروط صحة الصلاة.. عامل زي ما أدي قفايا للقبلة، وانا عارف مكانها الصحيح.. صلاتي باطلة.. واحد عريان وصلى.. واحد صلى في حتة فيها نجاسة.. صلاته باطلة. هايشعلقوه يوم القيامة من رموش عنيه، ولا من رجليه!! أستغفر الله وماتبقاش تعمل كده تاني... قول يا اخواننا أنا مش مستعد للصلاة دلوقتي، وتؤخر الصلاة لحين الاستعداد لها.

القبلة الصحيحة في الصلاة

وسألته فتاة: لو أنا عايشة في بيت بقى لي كتير، وعارف القبلة وباصلي لها.. وجالي حد وقال لي إن القبلة غلط، واكتشفنا إنها غلط فعلا، فهل صلاتي قبل كدة محسوبة؟

ورد الدكتور جمعة فورا: محسوبة والحمد لله، ونبدأ من تصحيح القبلة نصلي، واللي فات كله صح، لأن الاجتهاد في القبلة مرتبط بزمان الصلاة.. يعني أنا اجتهدت وصليت الظهر في اتجاه (أتصور أنه القبلة)، ثم اتضح أني على خطأ، وعرفت كدة قبل صلاة العصر.. علي أن أعيد صلاة الظهر.. لكن لو بعد صلاة العصر خلاص الصلاة بتاعتي صحيحة لأنها كانت باجتهادي، واضح الكلام.. عايز أنبه لحاجة أهم؛ فكثير من الناس يفتكروا إن القبلة غلط، وهي مش غلط.



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