علي جمعة يجب عن تساؤلات الشباب حول التمثيل والغناء والموسيقى وتجسيد الأنبياء والتيك توك

تطرق الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، إلى قضية الفنون مثل الغناء والموسيقى والتمثيل.

وقال الدكتور علي جمعة: مسألة كثر الكلام حولها، ويسأل عنها كثير من الشباب لما حدث فيها من الاختلاف.. وهي الغناء والموسيقى والتمثيل، ونحوها من الأمور الشائعة التي أصبحت منتشرة بين الناس، بل، في بعض الأحيان، وشاغلة لحياة الناس، وثقافاتهم.

الفراعنة عرفوا الموسيقى والغناء

وأضاف: تكلم العلماء منذ أكثر من 100 سنة، حول هذه المسائل.. أما الغناء والموسيقى فموجودة من أيام القدماء.. كان عند الفراعنة آلات موسيقية، وكان عند اليونان.. واستطاع فيثاغورث من علم الرياضيات أن يكتشف المعادلات وراء النغم.. ويرى أنها معادلات ضابطة ومحكومة مثل الرياضيات.. وأن هناك طرب يحدث للإنسان إذا ما استمع إلى هذه النسب التي تعطي نوعا من أنواع التناسق في نفس الإنسان، فينجذب إليها.. مثل النسب التأليفية.. هذا التناسق في مبناه فيما اكتشفه الخليل ابن أحمد، بعد ذلك فيما يسمى بالشعر الغنائي.. الشعر أسموه العمودي أو الغنائي.. شعر العرب في داخله موسيقى مثل التي اكتشفها فيثاغورث.. وأنشأ منها السلم الموسيقي "دو رى مى فاصو لا سي".. فيه علاقة غريبة بين هذا التتالي والرتم اكتشفها فيثاغورث، وفيثاغورث من الإلهيين، الذين يثبتون وجود الإله، ويقول: لا يمكن أن يكون العالم بهذه الكيفية والخلق بلا إله.. هذا إله عليم حكيم قوي مريد.. كل هذا أخذه من الرياضيات.. قال: كيف أفكر في ذهني في المعادلات والتناسق ثم أجده في الخارج.. أنا لم أنشئه في الخارج فما الذي جعل عقلي يصل إلى حقيقة أن مساحة المربع على الوتر تساوي مساحة الضلعين الآخرين؟ ما هذا؟ فانبهر وأصبح هناك طائفة تسمى "طائفة الفيثاغورثيين".. كلهم يؤمنون بالله من خلال الرياضيات.

تأمل في خلق الله

إذن المسألة أكبر من أن نستمع أو لا نستمع إلى أغانٍ.. المسألة فيها تأمل في خلق الله، وفي الرياضة الموجودة خلف هذا النغم.. الطفل الصغير، سنه سنة، يستمع إلى مقطوعة موسيقية معينة أو طريقة معينة في الأداء في النغم، فتجده يحرك جسده وكأنه يستجيب لهذا المسموع.. هذا لا يعرف الحلال والحرام، ويجوز، ولا يجوز، ولكنه مسألة فطر عليها الإنسان أن هناك استجابة إذا كان النغم متناسقا مكونا لشيء يصل إلى حد الجمال، كما أن هذا التناسق الظاهري يصل إلى حد الجمال.. نقول هذا الأثاث.. هذا الديكور.. هذا الإنسان جميل ما معنى الجمال؟ الاتساق والمواءمة.. نقول هذا الشيء متسق.. فالمسألة ليست فقهية وحسب، بل هي فقهية وفكرية وفلسفية وواقعية.. ينبغي أن نبحث المسائل بعمق.

حلاله حلال.. وحرامه حرام

واستطرد: أحيانا يقولون الغناء حلاله حلال، وحرامه حرام.. ما معنى هذا؟ هناك فرق بين أن نقول: "وُلِدَ الهُدى فالكائناتُ ضياءُ.. وفم الزمان تبسم وثناءُ".. وتغنيها الست أم كلثوم، وده شعر أحمد شوقي بك، وبين أن نقول: "قدرٌ أحمق الخطى"، (قصيدة من شعر كامل الشناوي، وغناها عبد الحليم حافظ، من تلحين محمد عبد الوهاب، في فيلم "معبودة الجماهير")، فالقدر من عند الله، والكلام ده ما ينفعش.. والشاعر اللي قاله في حين غفلة.. مرة واحد ألف قصيدة: "ما شئت لا ما شاءت الأقدارُ.. فاحكمْ فأنت الواحد القهارُ".. بيمدح فيها حاكم.. يخرب بيتك!! يعني يعمل اللي هو عايزه خارج سلطان الله؟!! لما حد يغني هذا أقول له أنا رافض.. ولما يغني التاني أقول له موافق، ده غنا حلو، فالمسألة جاءت على هذا الوضع.

نيتشه والبيتلز

وقال: استمرينا على نظام فيثاغورث لغاية ما جالنا 1960، وابتدى الموسيقيون يؤلفوا حاجات طبقا لفلسفة "نيتشه"، فعملوا فرقة اسمها "فرقة البيتلز"، وهي لها معنيين: الضجيج، (noise)، ليه الكلام يبقى مرتب؟ حبة فوق وحبة تحت.. قرار وجواب، ونغم حلو، ليه؟ ما تيجي نصوت، ونعمل اللي احنا عايزينه؟ أي كلام في أي كلام، فسموا نفسهم البيتلز، لكن في نفس الوقت يعني خنافس، فالعرب ومصر سموهم "فرقة الخنافس".. تسمع الموسيقى مش زي بيتهوفن، ومش زي السنباطي.. ومش زي بليغ حمدي.. دي ضجيج منسوبا إلى نيتشه، يعني بيكيفهم وبيخليهم في حالة تانية، فانتشرت هذه الفوضى. بعد ذلك نشأت الروك آند رول، والراب، وغيرها.. مفيهاش اتساق ولا جمال.

علي جمعة: التمثيل حكاية

وسأله طفل: هل المشاهد الغير لائقة في المسلسلات والأفلام حرام، يعني الممثل والممثلة ياخدوا ذنب عليها؟

وأجب الشيخ علي جمعة: التمثيل حكاية، يعني واحد بيحكي لنا قصة.. مثلا زي الفنان نور الشريف.. كان فيه واحد اسمه عمر، شخصيته في الفيلم.. اتجوز أو قتل أو عمل خير.. هو بيحكي.. الممثل لا يقصد الحكاية، ولذلك العلماء نصوا على أنه افرض واحد اتجوز واحدة في الفيلم.. تمثيل.. بيحكي إن الشخصية الفلانية اللي مألفها المؤلف في الرواية اتجوزت الشخصية دي، لكن هو هذا الإنسان لا علاقة له مع هذا البني آدم في الحياة الحقيقية.



وضرب مثلا، قائلا: كان عندنا زمان ممثل نحو سنة 1930 اسمه الجريدلي.. كان بيمثل مع بنته، وتظهر في الفيلم كأنه متجوز بنته.. وده ماينفعش.. لكنه في الفيلم بيمثل شخصية متجوزة شخصية تانية.. طيب افرض راجل ومراته؟، كان محمود المليجي متجوز علوية جميل فعلا، وبيمثلوا مع بعض.. افرض في الفيلم طلقها.. هل تطلق علوية من محمود، لا.. لماذا لأنه على سبيل الحكاية.. نص عليها الشيخ علي حسب الله، وكانت تدرس لنا في الحقوق.. حكاية الطلاق لا يقع بها الطلاق.. حكاية الزواج لا يقع بها الزواج.. حكاية أي أخطاء للتعليم المجتمعي لا يأخذ عليها إثم.

السينما الهندية نظيفة

وقاطعه طفل آخر، قائلا: لو كان فيه حضن في الفيلم، مش المفروض إنه حرام حد يشوفه؟

وكان رد الدكتور جمعة: في الهند ممنوع إن ده يحصل في السينما، التمثيل حاجة واللي ممكن يحصل في التنفيذ حاجة تانية، يعني ممكن يحدث الحرام، لكن تخيل إن كل أفلام الهند، من أولها لآخرها، فيها تمثيل وفيها كل حاجة، لكن مفيهاش أي حد يبوس أي حد.. ولا بيعمل الكلام ده.. دي مدرسة بتبين لنا إن التمثيل حاجة، والواقع حاجة تانية.. لما نجرب الكلام علشان نحكم عليه.. لابد أن نحكم على الأمرين: الأمر المجرد اللي بنقول فيه إن التمثيل مفيهوش حاجة.

وحكى قصة: مرة كان الشيخ أحمد الصديق الغماري قاعد في الأزهر، وكان جميل جدا، فمر عليه واحد إيطالي وكانوا وقتها بيعملوا فيلم في إيطاليا عن سيدنا يوسف "جوزيف"، وسيدنا يوسف كان جميل.. وعرض على الشيخ الغماري تمثيل شخصية سيدنا يوسف.. فراح مألف كتاب: "إقامة الدليل على حرمة التمثيل".. يقصد به أن التمثيل بهذه الكيفية، تمثيل الأنبياء مش ها ينفع.. ولذلك مجمع البحوث الإسلامية قال" ما ينفعش نمثل الأنبياء.. لأن النبي يوحى إليه، وانت ما جربتش الوحي.. انت جربت تغضب وتمثل الغضب، تفرح.. تزعل.. تحزن.. لكن هل جربت الوحي علشان تمثل الموحى إليه، فمنع ظهور مثلا الإله والأنبياء والصحابة الكبار المشهود لهم بالجنة؛ سيدنا أبو بكر، وعمر، وعثمان.. لأن هؤلاء كانت لهم خصوصية معينة لا يستطيع الممثل أن يأتي بها.. ده الحكم بتاعها.



وأضاف: لما نيجي في الواقع ونرى أن هناك أفلام خليعة أو أفلام تجاوزت الحدود، أو تثير الغرائز ده حاجة تانية غير التمثيل.. فيه تمثيل ونظيف وله معنى، ويدعو إلى الخير، وإلى الحاجات العليا.. وفيه تمثيل يدعو إلى الجريمة وإثارة الشهوات والأفكار الغبية والمخالفة للمعقول.. دائما لابد أن نفرق بين أصل المسألة وما بين التطبيقات المختلفة التي قد تشتمل على حرام.

السيمفونية التاسعة لبيتهوفن تدعو إلى عبادة الله

وسألته فتاة: ليه بيقولوا إن الموسيقى حرام، مع أنها بتبسطنا؟!

ورد الدكتور علي جمعة، قائلا: مش علشان بتبسطنا أو ما تبسطناش، طيب ما فيه معاصي كتير بتبسطنا، لكن هو علشان أنه صوت، وهذا الصوت وراءه ترتيب رياضي خلقه الله، وهذا الصوت يستجيب له الطبع.. أولا: كلمات الأغاني لازم تكون رائقة، مفيش مانع تكون في الحب.. أو في السياسة.. أو في الوطنية.. مفيش مانع تكون في مدح النبي، عليه الصلاة والسلام، أو غير ذلك من المناحي، لكن تكون محترمة، وكذلك الموسيقى تكون محترمة، وعندنا علماء كتير أباحوا السماع، من ضمنهم ابن القيصراني الحنبلي، له كتاب اسمه "السماع"، وعبد الغني النابلسي، والشيخ حسن العطار شيخ الأزهر.. كثير من العلماء والمذاهب تبيح هذا بشروطه، هم مش عايزين إننا نتحول إلى فتنة.. مين اللي قال إنها حرام.. الأغاني والموسيقى حلال ولها شروط، وهذه الشروط ينبغي أن تتوافر في الواقع، فلما نلاقي أشياء مثل الهيبز والبيتلز يبقى بلاش، ولما نلاقي حاجات بترقق القلب.. السيمفونية التاسعة لبيتهوفن تدعو إلى عبادة الإله.

الموسيقى حلال بشروط

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء، إن الموسيقى حلال بشروط، محذرا من أن "التيك توك" به أشياء خارجة.

تساءلت فتاة: التيك توك بيظهر فيه أغاني فيها رقص، فهل عادي نرقص عليها، وننزلها؟

وسألها الشيخ: انتي حاسة بإيه؛ لأن التيك توك زبالة السوشيال ميديا.. حاسة إن ده خارج عن نطاق العفاف وللا إيه؟ قالت: خارج.. قال جمعة: خلاص يبقى حرام.

الأناشيد الرمضانية

وسألته فتاة عن الأناشيد الرمضانية، وهل هي حرام لأن بها موسيقى؟

وأجاب: لا.. الموسيقى حسنها حسن وسيئها سيء.. لازم يكون عندنا مفتاح ومعيار ونظارة نشوف بها الأمور.

وتطرقت فتاة في سؤالها إلى أن: تجسيد الأنبياء في الأعمال الدينية حرام.. لكن مسلسل سيدنا يوسف، ومسلسل "عمر بن الخطاب" الناس أحبوه، فلما نمثل أفلام ومسلسلات أكتر، الناس هاتتعلق بيهم؟

فأجاب الدكتور علي جمعة: ممكن ولكن فيه معاني عليا.. وفيه فرق ما بين إن الناس شاهدته، وقالت إنه حلو قوي، وما بين إن ده حرام علشان له أسباب، التي ذكرناها، ومنها أنه لا يوحى إليه علشان يعرف الوحي شكله إيه، ولا عو في جلالة وقدر المبشرين بالجنة مثلا.

اعملي Take off

وتساءلت إحدى الفتيات: لما بنقلب على السوشيال ميديا أحيانا بنشوف فيه حاجات ومواقع وحاجات وحشة.. ساعات بنشوفها، واحنا مش قاصدين نشوفها.. حلال وللا حرام؟

وأجاب مفتي الجمهورية الأسبق: إذا دخلتي عليها ولقيتيها وحشة اقلبي، تيك أوف (Take off)، ليه بتتمادي معاها؟! لو تماديتي تستغفري.

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء، إن الموسيقى حلال بشروط، محذرا من أن "التيك توك" به أشياء خارجة.

تساءلت فتاة: التيك توك بيظهر فيه أغاني فيها رقص، فهل عادي نرقص عليها، وننزلها؟

وسألها الشيخ: انتي حاسة بإيه؛ لأن التيك توك زبالة السوشيال ميديا.. حاسة إن ده خارج عن نطاق العفاف وللا إيه؟ قالت: خارج.. قال جمعة: خلاص يبقى حرام.

تجسيد الأنبياء في الأعمال الدينية

وتطرقت فتاة في سؤالها إلى أن: تجسيد الأنبياء في الأعمال الدينية حرام.. لكن مسلسل سيدنا يوسف، ومسلسل "عمر بن الخطاب" الناس أحبوه، فلما نمثل أفلام ومسلسلات أكتر، الناس هاتتعلق بيهم؟

فأجاب الدكتور علي جمعة: ممكن ولكن فيه معاني عليا.. وفيه فرق ما بين إن الناس شاهدته، وقالت إنه حلو قوي، وما بين إن ده حرام علشان له أسباب، التي ذكرناها، ومنها أنه لا يوحى إليه علشان يعرف الوحي شكله إيه، ولا هو في جلالة وقدر المبشرين بالجنة مثلا.

واختتم: وبذلك نرى أن قضية الموسيقى والغناء والتمثيل لها شروط.. هي شاعت وذاعت، ونريد أن نوجهها إلى إصلاح المجتمع، وإلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونحاول، مرة بعد أخرى، أن تخلو من كل المخالفات.

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