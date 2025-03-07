ثعبان مجمد داخل آيس كريم يثير الجدل في تايلاند (صور)

في واقعة غريبة، اكتشف رجل ثعبانًا مجمدًا داخل آيس كريم اشتراه من بائع في الشارع الأمر الذي أثار جدلًا كبيرًا في تايلاند.

ونشر رايبان ناكلينجبون، من منطقة "باك تو" في محافظة راتشابوري، صور الاكتشاف الغريب على فيسبوك، ما أثار ردود فعل غاضبة والمئات من التعليقات التي عبرت عن صدمة أصحابها.

ثعبان الشجرة الذهبي

وبحسب خبراء فإن الثعبان، الذي بدا منقوشًا باللونين الأسود والأصفر، ينتمي إلى نوع ثعبان الشجرة الذهبي (Chrysopelea ornata)، وهو نوع سام بشكل معتدل موطنه تايلاند.

وفي منشوره، أشار ناكلينجبون بشكل فكاهي إلى عيون الثعبان الكبيرة وأعرب عن دهشته من الاكتشاف.

آيس كريم بنكهة الأفاعي

وأثار الحادث موجة من التعليقات، بعضها كان طريفًا مثل "اللقمة الأولى تجعلك مدمنًا، التالية تضعك في سرير المستشفى" و"آيس كريم بنكهة الأفاعي".

بينما عبر آخرون عن قلقهم الجاد، مشيرين إلى أن الحادث قد يشير إلى مشكلات صحية ونظافة أوسع في عملية إنتاج الآيس كريم.

ودعى عدد من المتابعين السلطات للتحقيق في الحادثة ومع البائع، حيث حذر المعلقون من أنه إذا كان من الممكن أن ينتهي ثعبان في الآيس كريم، فقد تكون هناك ملوثات أخرى في المنتج.

ولم يتم تحديد الشركة المصنعة للآيس كريم، ما زاد الغموض والقلق.

وتعد هذه الحادثة جزءًا من نمط أوسع من الاكتشافات الغريبة المتعلقة بالطعام في جميع أنحاء العالم، ففي عام 2017، اكتشفت امرأة في كولكاتا بالهند سحلية مقلية في طبق البطاطا المقلية من أشهر مطاعم الوجبات السريعة، بينما في كاليفورنيا، اكتشفت امرأة ضفدعًا حيًّا في سلطتها.

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