بسبب الخلاف على ترقية، موظفة تسمم زميلتها

ذكرت تقارير إعلامية أن الشرطة البرازيلية وجهت اتهامات لعاملة في مصنع بولاية جوياس البرازيلية بتسميم زجاجة ماء زميلتها بعد خلاف بينهما حول ما اعتبرته المرأة ترقية "غير عادلة".

موظفة تسمم زميلتها بسبب ترقية

ومن جانبه أفاد موقع "أوديتي سنترال" بأن الحادث وقع في مصنع نسيج في مدينة أباديا دي جوياس، وهي بلدة في منطقة جويانيا الحضرية.

وقالت الشرطة إن المشتبه بها البالغة من العمر 38 عامًا تم تصويرها بواسطة كاميرات المراقبة وهي تتلاعب بزجاجة ماء زميلتها، قبل أن تشرب منها وتشعر بحرقة في حلقها.

وأظهرت التحاليل اللاحقة للزجاجة تركيزًا عاليا من مادة مذيبة قوية في الماء، مما يشير بقوة إلى أن المشتبه بها كانت تهدف إلى تسميم زميلتها.

وقال الشهود إن المرأة كانت صديقة للمشتبه بها في السابق، لكن علاقتهما تدهورت بعد أن حصلت الضحية على ترقية لم ترق للمشتبه بها. وتكررت المشاجرات بينهما قبل الحادث.

كما اكتشفت الشرطة أن المشتبه بها دخلت منطقة إدارية حصرية تحتوي على منتجات كيميائية تابعة للشركة، رغم أنها لم تحصل على إذن. ويعتقد أن هذه هي الطريقة التي حصلت بها على المذيب.

وبعد أن شعرت الضحية بأن هناك شيئًا خاطئًا، اتصلت بالإسعاف وتم نقلها إلى المستشفى. ولحسن الحظ، تعافت تمامًا، لكن الأطباء أكدوا أن المذيب كان يمكن أن يودي بحياتها لو استهلكت منه المزيد.

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