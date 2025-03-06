غزو النوتريا، أمريكا تدعو مواطنيها إلى قتل أحد القوارض

في واقعة غريبة من نوعها، غزت مجموعة من القوارض الشبيهة بالجرذان الولايات المتحدة قادمة من أمريكا الجنوبية، ما دفع المسؤولين إلى دعوة المواطنين للتحرك بشكل عاجل لمكافحتها.

قوارض النوتريا تغزو أمريكا

ومن جانبها، دعت هيئة الأسماك والحياة البرية الأمريكية السكان على صيد وقتل قوارض النوتريا الغازية (تشتهر كذلك باسم فأر النهر)، بل وأوصت بأكلها.

وتشبه النوتريا القنادس في شكلها، ولكن يمكن تمييزها بسهولة من خلال ظهورها المقوسة وذيلها الرفيع الطويل، بالإضافة إلى أسنانها البرتقالية الكبيرة.

وأوضحت الهيئة أن لحم النوتريا يمكن أن يشبه طعم لحم الأرنب أو لحم الديك الرومي الداكن، ويمكن تحضير طبق "غومبو" منها (طبق شائع في المطبخ الأمريكي، ويعتبر خليطا غنيا من اللحم أو المأكولات البحرية مع الخضروات).

وتعد النوتريا من القوارض السريعة التكاثر، حيث تلد الإناث ما يصل إلى 27 فرخا في السنة، ما يساهم في زيادة أعدادها بشكل ملحوظ. وتعيش هذه الحيوانات عادة في المناطق القريبة من المياه الدائمة، حيث تساهم في تدمير النباتات التي تدعم استقرار المستنقعات، ما يؤدي إلى تآكل الأرض وفقدان الموائل الحيوية

وتستطيع هذه القوارض أن تستهلك ما يصل إلى 25% من وزن جسمها يوميا من الطعام، ما يتسبب في دمار واسع النطاق للنباتات، وتؤدي إلى تدهور مواطن المستنقعات والبيئة المائية بشكل عام.

وقد أثبتت الدراسات العلمية أن هذا الدمار أسفر عن انحدار في أعداد المحار والأسماك والسرطانات البحرية والطيور المائية.

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