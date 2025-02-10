استمرار حملات مكافحة القوارض لحماية المحاصيل الزراعية بالبحيرة

واصلت مديرية الزراعة بالبحيرة من خلال إدارة مكافحة القوارض والجهات المعنية، حملات "مكافحة القوارض لحماية محصول القمح قبل طرد السنابل لموسم 2025" وذلك بمركزي كفر الدوار، وأبو حمص.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وفي إطار الجهود المستمرة للنهوض بالقطاع الزراعي وتحسين المحاصيل الزراعية وحمايتها من الآفات، وخاصة محصول القمح الذي يعد من المحاصيل الاستراتيجية الهامة للمحافظة.

توزيع المبيدات اللازمة وفقًا للزمام المنزرع

تهدف الحملة إلى مكافحة القوارض التي قد تهدد المحصول في مراحل نموه المختلفة، بما يعزز من استدامة الإنتاج الزراعي ويحسن من جودة المحاصيل بمحافظة البحيرة، كما يتم توزيع المبيدات اللازمة وفقًا للزمام المنزرع بكل مركز، مع الالتزام بالمعايير البيئية والزراعية لضمان فعالية المكافحة، وتُنفذ الحملة وفق جدول زمني دقيق يضمن سلامة المحاصيل ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي في كافة أنحاء المحافظة.

حماية محصول القمح قبل طرد السنابل

الجدير بالذكر أنه تم تنفيذ حملات مماثلة يوم الأربعاء الماضي بمركزي كفر الدوار ودمنهور لحماية محصول القمح قبل طرد السنابل، وذلك ضمن الجهود المستمرة لحماية محصول القمح بنطاق مدن ومراكز المحافظة.

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