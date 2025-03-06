الخميس 06 مارس 2025
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حوادث

مخاطر استخدام التدفئة داخل الشقق السكنية وطرق الوقاية منها

مخاطر استخدام التدفئة
مخاطر استخدام التدفئة والوقاية منها، فيتو

ترصد فيتو لقرائها، طرق تجنب مخاطر استخدام التدفئة داخل الشقق السكنية والمنشآت والتي تقع من خلالها ضحايا وطرق الوقاية منها،  بالتقرير التالي:

 

طرق الوقاية من مخاطر التدفئة بالشقق السكنية

-يفضل غلق المدفأة قبل الذهاب للنوم، ولا ينصح بتركها تعمل أثناء النوم لعدم سحب الأكسجين من الغرفة، وبالتالي تشعر بالاختناق، ولا تترك المنزل قبل التأكد من إطفاء كافة الأجهزة الإلكترونية.

- منع استخدام أساليب التدفئة سواء الفحم أو الأخشاب أثناء النوم.

- تأكد دائمًا من أن اللوحة الكهربائية تعمل جيدًا لعدم حدوث ماس كهربائي، خاصة في حالة تواجد أجهزة في المنزل تعمل بالغاز.

 

- لا تضع العطور بالقرب من المدفأة لعدم حدوث حريق بداخلها بسبب تواجد الكحوليات في العطور وهي قابلة للاشتعال.

 

- في معظم الأحيان، يقترب الأشخاص من المدفأة بشكل كبير للحصول على أكبر قدر من التدفئة، ولكن هذا خطر للغاية لا ينصح بالتعامل مع هذا النوع من الأجهزة بهذا القدر من القرب.


-من الضروري للغاية، التأكد من أن الغرفة جيدة التهوية والسماح دائمًا بدخول الهواء النقي للاستنشاق دون الإحساس بضيق التنفس، وعدم التهوية الجيدة سينتج عن تواجد غاز ثاني أكسيد الكربون وهو غاز عديم اللون والرائحة، ولكن شديد للغاية ويسبب التسمم ويؤدي إلى الموت.

- لا تضع الملابس أو المناشف وغيرها عليها لأن هذا أمر خطير، يلجأ البعض إلى وضع ملابسه فوق المدفأة لتصبح دافئة عند ارتدائها ولكن من الممكن أن تسبب درجة الحرارة في عمل حريق، وعليك أيضًا اتباع إرشادات السلامة التابعة للشركة.

 

- منع إشعال الخشب والفحم للحصول على التدفئة في الأماكن المغلقة يؤدي إلى انبعاث غاز أول أكسيد الكربون السام الذي يتسبب في حوادث الاختناق.

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