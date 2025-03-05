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السيطرة علي حريق مخزن للأدوات الكهربائية في الغربية

السيطرة علي حريق
السيطرة علي حريق مخزن للأدوات الكهربائية بالغربية

شب حريق هائل بمخزن للأدوات الكهربائية، بأحد العمارات السكنية بمنطقة العباسي بمدينة المحلة بـ محافظة الغربية، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بنشوب حريق داخل مخزن أجهزة كهربائية كائن في الطابق الثامن بإحدى العمارات السكنية بمنطقة العباسي.
 

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، و4 سيارات إطفاء لمحل الواقعة وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، نشوب حريق داخل مخزن أجهزة كهربائية، بالمنطقة المذكورة، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.
 

وتحاول قوات الحماية المدنية بـ الغربية السيطرة على ألسنة اللهب وإخماد النيران قبل امتدادها للشقق السكنية المجاورة، تمهيدًا لبدء عمليات الإخماد والتبريد، خشية اندلاعها مرة أخرى.
 

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