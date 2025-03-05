الأربعاء 05 مارس 2025
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محافظات

مصرع سيدة في حريق منزلها بالشرقية

إسعاف
إسعاف

شهدت قرية صفيطة مركز الزقازيق محافظة الشرقية واقعة مأساوية بعدما لقت ربة منزل حتفها في حريق شب بمنزلها إلا أن التحريات الأولية أشارت إلى وجود شبهة جنائية في الوفاة وأنها ليست وفاة نتيجة لحريق المنزل.

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مصرع سيدة في حريق التهم منزلا بإحدى قرى الزقازيق

تلقت غرفة عمليات النجدة بالشرقية إخطارا بورود بلاغ بنشوب حريق في منزل بقرية صفيطة بدائرة مركز الزقازيق.

بانتقال قوة امنية الي مكان الحريق جرى الدفع بسيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران تماما فيما تم العثور على سيدة تدعى "رحمة.ال"28 سنة ربة منزل (جثة هامدة) وبها آثار كدمات بمناطق متفرقة بالجسد.

فيما تشير التحريات الأولية إلى وجود شبهة جنائية في الوفاة وأنها ليست وفاة نتيجة لحريق المنزل وتحديدا زوجها نظرا لوجود خلافات متكررة بينهما (لاذ بالفرارهاربا بحسب شهود العيان) وجري نقل جثمان المتوفاة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة فيما تكثف الاجهزة الامنية من جهودها لضبط مرتكب الواقعة.

الطب الشرعي حلقة الوصل بين الطب والقانون

ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

 الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرًا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

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