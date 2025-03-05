حروق وبتر أطراف وفقدان البصر، إصابات الألعاب النارية منذ بدء رمضان

تعرض بعض المواطنين، لإصابات خطيرة بسبب الألعاب النارية منذ انطلاق شهررمضان، فهناك منْ فقط بصره، وهناك من بتر إصبعه، ومن جُرح وجهه.

وفي التقرير التالي نعرض الحوادث التي تعرض لها المواطنين باليوم الرابع من شهر رمضان الكريم بعدد من المحافظات بسبب الالعاب النارية.

الألعاب النارية تبتر إصبع طفل بالإسكندرية

وتعرض طفل لجروح خطيرة في كف يده، كما تعرض لبتر في إصبع الإبهام، أثناء لهوه بصاروخ انفجر في يده، وتم نقله إلى المستشفى بمحافظة الإسكندرية.

شاب يفقد بصره بالجيزة

وفي محافظة الجيزة فقد شاب بصره في إحدى عينيه، بسبب الألعاب النارية، حيث تعرض لإصابة بالغة أدت إلى نزيف في القرنية وانفجار في العين اليمنى، ما تسبب في فقدانه البصر.

والشاب كان عائدًا من عمله قبل موعد الإفطار، وفوجئ بمجموعة من الأطفال يلهون بإطلاق “صواريخ العاب نارية” في الشارع، وعلى سبيل "الدعابة"، قام أحدهم بإلقاء صاروخ ناري بالقرب منه، إلا أن الحظ جعله ينفجر مباشرة في وجهه، ما أدى إلى إصابته إصابة خطيرة في عينيه، خاصة العين اليمنى.

إصابة طفلة بجروح في الوجه

وفي محافظة الفيوم تعرضت طفلة لإصابات خطيرة وحروق في الوجه، إثر قيام صبي بإلقاء ألعاب نارية بالقرب منها، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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