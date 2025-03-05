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حوادث

نتائج حملة مكبرة بالطرق الصحراوية بالقاهرة والجيزة خلال 24 ساعة

حملة مرورية بالطرق
حملة مرورية بالطرق السريعة، فيتو

أسفرت جهود حملة  مكبرة قامت بها قوات الإدارة العامة للمرور خلال 24 ساعة استهدفت ضبط المخالفات بالطرق الصحراوية بمحافظتي القاهرة والجيزة، عن ضبط 1123 مخالفة تجاوز سرعات و101 مخالفة السير بدون تراخيص " قيادة وتسيير "، 63 دراجة نارية مخالفة، 57 مخالفة موقف عشوائى، 124 مخالفة شروط الترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

وتواصل الإدارة العامة للمرور،  شن عددًا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

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الادارة العامة للمرور بمحافظتي القاهرة والجيزة وزارة الداخلية

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