الأربعاء 05 مارس 2025
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محافظات

إصابة شخصين في حريق بمصنع نسيج بقرية الناصرية في الغربية

حريق بمصنع نسيج بقرية
حريق بمصنع نسيج بقرية الناصرية في الغربية

شهدت قرية الناصرية التابعة لمركز سمنود بـ محافظة الغربية، اليوم، حادث حريق ضخم اندلع داخل أحد مصانع النسيج، ما أسفر عن إصابة شخصين بحروق متفرقة، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية بلاغًا باندلاع النيران في المصنع، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق بعد جهود مكثفة استمرت لساعات دون امتداده إلى المصانع والمباني المجاورة.

وأفادت المعاينة الأولية أن الحريق اندلع نتيجة تماس كهربائي، ما أدى إلى التهام النيران كميات كبيرة من المواد الخام والأقمشة داخل المصنع.

من جانبه، وجه اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية بتشكيل لجنة عاجلة لحصر الخسائر والتأكد من تطبيق اشتراطات السلامة المهنية داخل المصنع، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ كافة التدابير لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا.

في السياق ذاته، يكثف رجال المباحث تحرياتهم للتأكد من ملابسات الحريق، بينما أكد شهود عيان أن الحادث أثار حالة من الذعر بين الأهالي، خاصة مع تصاعد ألسنة اللهب والدخان الكثيف في سماء القرية.

هذا، وتواصل الجهات المعنية جهودها لضمان استقرار الوضع وتأمين المنطقة المحيطة بالمصنع.

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