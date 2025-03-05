الأربعاء 05 مارس 2025
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حوادث

مصدر طبي: حريق في مخزن مستشفى الكبد والجهاز الهضمي بالمنيا دون إصابات

مصدر طبي حريق في
مصدر طبي حريق في مخزن مستشفى الكبد والجهاز الهضمي بالمنيا

أفاد مصدر طبي بأن الحريق الذي اندلع في مخزن تابع لمستشفى الكبد والجهاز الهضمي بمدينة المنيا لم يسفر عن أي إصابات.

مصدر طبي حريق في مخزن مستشفى الكبد والجهاز الهضمي بالمنيا دون إصابات 

وقد تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بشأن الحريق، مما استدعى تدخل قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، انتقلت الفرق إلى موقع الحادث، وتمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها دون وقوع خسائر بشرية.

أخبار جامعة المنيا 

على الرغم من عدم وجود إصابات، إلا أن الحريق أسفر عن خسائر مادية، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للبدء في التحقيقات.

مستشفى الكبد والجهاز الهضمي بالمنيا

تأتي هذه الحادثة في إطار جهود مستشفى الكبد والجهاز الهضمي لتأمين مرافقها والحفاظ على سلامة المرضى والموظفين.

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