أخبار الاقتصاد اليوم: مفاجأة بشأن أسعار الذهب الفترة المقبلة.. الفضة تصل لأعلى مستوى لها فى أسبوع.. ومليار جنيه لتمويل استراتيجية توطين صناعة السيارات

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أنه تم تخصيص مليار جنيه بالموازنة الحالية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، لتمويل «استراتيجية توطين صناعة السيارات» بمصر، وجذب شراكات استثمارية في مجال تصنيع السيارات، أخذًا في الاعتبار استهداف زيادة إنتاج السيارات بمكون محلي يتجاوز ٤٥٪ خلال العام الحالي.

حققت العملة الروسية (الروبل) تحسنا ملحوظا فى أسعارها خلال العام الجارى، وسجلت العملة أداء يعد من بين الأفضل عالميا.





كشف سمير رؤوف الخبير الاقتصادي، مستقبل أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة في ظل التقلبات العالمية الحالية.

وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “أرقام وأسواق”: أن التقلبات العالمية تعكس حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، مع تزايد المخاوف من حرب تجارية عالمية.

ارتفعت أسعار المعادن النفيسة من الذهب والفضة خلال الأيام القليلة الماضية داخل الأسواق والبورصات نتيجة للعديد من العوامل التى توثر فى سعر المعادن النفيسة من بينها تراجع الدولار عالميا

تراجعت أسعار سيارات رينو داخل السوق المصرية، بقيمة مالية تصل نحو مائة ألف جنيه شملت سيارات رينو تاليانت، وجاء ذلك بالتزامن مع مطلع شهر مارس الجاري ومن المقرر تطبيقها بداية من اليوم الأربعاء.

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الأربعاء، واستقر رأس المال السوقي عند مستوى 2.279 تريليون جنيه.

انخفض الدولار الأمريكي إلى أقل مستوى منذ 3 أشهر بسبب المخاوف من التأثير السلبي للرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد، وسجلت العملة الخضراء أكبر تراجع أمام اليورو بالأخص.

المشاط: 45% من الاستثمارات الحكومية بمشروع خطة 2025-2026 موجهة للتنمية البشرية

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وذلك بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار اللقاءات التي مع الوزارات والجهات الوطنية لمناقشة الموازنة الاستثمارية لقطاع الصحة للعام المالي 2025 /2026.

شارك مركز تحديث الصناعة في مؤتمر "تعزيز القيمة المضافة للإنتاج والتصدير في القطاعات الهندسية في مصر" والتي نظمها المجلس التصديري للصناعات الهندسية بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

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