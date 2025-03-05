الأربعاء 05 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

أخبار الاقتصاد اليوم: مفاجأة بشأن أسعار الذهب الفترة المقبلة.. الفضة تصل لأعلى مستوى لها فى أسبوع.. ومليار جنيه لتمويل استراتيجية توطين صناعة السيارات

اسعار الفضة اليوم،
اسعار الفضة اليوم، فيتو

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

 

وزير المالية: تخصيص مليار جنيه لتمويل استراتيجية توطين صناعة السيارات

 

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أنه تم تخصيص مليار جنيه بالموازنة الحالية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، لتمويل «استراتيجية توطين صناعة السيارات» بمصر، وجذب شراكات استثمارية في مجال تصنيع السيارات، أخذًا في الاعتبار استهداف زيادة إنتاج السيارات بمكون محلي يتجاوز ٤٥٪ خلال العام الحالي.

 

ارتفاع سعر الروبل الروسى 20% وتأجيل إطلاق العملة الرقمية الجديدة

 

حققت العملة الروسية (الروبل) تحسنا ملحوظا فى أسعارها خلال  العام الجارى، وسجلت العملة أداء يعد من بين الأفضل عالميا.


 

 

خبير اقتصادي يكشف مفاجأة بشأن أسعار الذهب الفترة المقبلة

 

كشف سمير رؤوف الخبير الاقتصادي، مستقبل أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة في ظل التقلبات العالمية الحالية.

وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “أرقام وأسواق”: أن التقلبات العالمية تعكس حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، مع تزايد المخاوف من حرب تجارية عالمية.

أسعار الفضة تصل لأعلى مستوى لها فى أسبوع بالبورصة العالمية

 

ارتفعت أسعار المعادن النفيسة من الذهب والفضة خلال الأيام القليلة الماضية داخل الأسواق والبورصات نتيجة للعديد من العوامل  التى توثر فى سعر المعادن النفيسة من بينها تراجع الدولار عالميا

تراجع جديد في أسعار سيارات رينو خلال شهر مارس

 

تراجعت أسعار سيارات رينو داخل السوق المصرية، بقيمة مالية تصل نحو مائة ألف جنيه شملت سيارات رينو تاليانت، وجاء ذلك بالتزامن مع مطلع شهر مارس الجاري ومن المقرر تطبيقها بداية من اليوم الأربعاء.

استقرار رأس المال السوقي للبورصة عند مستوى 2.279 تريليون جنيه

 

تباينت مؤشرات البورصة المصرية  بختام تعاملات اليوم الأربعاء، واستقر رأس المال السوقي عند مستوى 2.279 تريليون جنيه.

الدولار يسجل أدنى مستوى في 3 أشهر بسبب الرسوم الجمركية

 

انخفض الدولار الأمريكي إلى أقل مستوى منذ 3 أشهر بسبب المخاوف من التأثير السلبي للرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد، وسجلت العملة الخضراء أكبر تراجع أمام اليورو بالأخص.

المشاط: 45% من الاستثمارات الحكومية بمشروع خطة 2025-2026 موجهة للتنمية البشرية

 

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وذلك بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار اللقاءات التي مع الوزارات والجهات الوطنية لمناقشة الموازنة الاستثمارية لقطاع الصحة للعام المالي 2025 /2026.

تحديث الصناعة يستعرض برنامج التمكين المحلي لزيادة القيمة المضافة الصناعية

 

شارك مركز تحديث الصناعة في  مؤتمر "تعزيز القيمة المضافة للإنتاج والتصدير في القطاعات الهندسية في مصر" والتي نظمها المجلس التصديري للصناعات الهندسية بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اخبار الاقتصاد اليوم استراتيجية توطين صناعة السيارات اسعار الفضة اسعار سيارات أسعار سيارات رينو الأحداث الاقتصادية المهمة البورصة العالمية العملة الخضراء القطاعات الاقتصادية العملة الرقمية توطين صناعة السيارات المعادن النفيسة حرب تجارية عالمية
ads

الأكثر قراءة

الدوري المصري، الأهلي يفشل في هز شباك طلائع الجيش بعد 30 دقيقة

تصل إلى حد السيول، الأرصاد تحذر من الأمطار الرعدية غدا على هذه المناطق

خبير اقتصادي يكشف مفاجأة بشأن أسعار الذهب الفترة المقبلة

موعد صرف منحة رمضان لمستحقي معاش تكافل وكرامة مارس 2025

حالة الطقس، الأرصاد تحذر من تكاثر السحب الممطرة على القاهرة الكبرى والصعيد

البنت تاهت وأمها رفضت الفلوس، موقف صادم لـ محمد رمضان في الشارع (فيديو)

الدوري المصري، تعادل سلبي بين بتروجيت وغزل المحلة في الشوط الأول

محمد رمضان لعجوز: هنطلعك عمرة، والسيدة ترد: أنا مسيحية وهذه أمنيتي (فيديو)

منوعات

المزيد

أغرب حادث سرقة، لص يبلتع مجوهرات بقيمة 770 ألف دولار

تحرك من العائلة المالكة الأردنية بعد سكب الجاز على طالب وحرقه بمدرسة

إطلاق أكبر غابة حضرية في العراق تضم نحو مليون شجرة

انتقادات حادة لميجان ماركل بسبب برنامج على نتفليكس

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء

ارتفاع سعر الجنيه الذهب خلال 5 أيام من شهر مارس

ارتفاع ملحوظ فى أسعار الليرة السورية اليوم الأربعاء 5-3-2025

أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 5-3-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام مارسيل كولر مع الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت "علي بن أبي طالب.. باب مدينة العلم"

المجددون، محمد بن سيرين راوي الحديث ورائد تفسير الأحلام

سيف الله المسلول، أسرار أعظم عبقرية حربية عرفها التاريخ "فتح مكة وتحطيم الأصنام"

المزيد
الجريدة الرسمية