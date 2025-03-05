الأربعاء 05 مارس 2025
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اقتصاد

تحديث الصناعة يستعرض برنامج التمكين المحلي لزيادة القيمة المضافة الصناعية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شارك مركز تحديث الصناعة في  مؤتمر "تعزيز القيمة المضافة للإنتاج والتصدير في القطاعات الهندسية في مصر" والتي نظمها المجلس التصديري للصناعات الهندسية بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

 

 

 

 تعزيز العمليات الصناعية وتحسين خطوط الإنتاج 

وتم استعراض الخدمات الفنية المقدمة من مركز تحديث الصناعة في قطاع الصناعات الهندسية والتي تعمل على تعزيز العمليات الصناعية وتحسين خطوط الإنتاج والعمل على زيادة الصادرات من خلال زيادة القيمة التنافسية.

 

برنامج التمكين المحلي 

كما تم استعراض برنامج التمكين المحلي والذي يعمل على دعم العمل لزيادة القيمة المضافة الصناعية والاندماج في سلسلة القيمة العالمية، ويهدف البرنامج لزيادة فرصة التكامل بين المصنعين المصريين للحد من استيراد المنتجات التي يوجد بديل لها محليا بالجودة المطلوبة ذلك لرفع القيمة المضافة للمنتج المصري الترويج لفرص الاستثمار المحتملة لتعميق المنتج المحلي، من خلال توفير منصة للتكامل الصناعي بين المصنعين محليا بغرض زيادة قاعدة الموردين المحليين.

 

 

 تحديث الصناعة يطلق نسخة جديدة من موقعه الإلكتروني

أطلقت دعاء سليمة، الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة النسخة الجديدة من الموقع الإلكتروني للمركز، وذلك بعد تحديث المحتوى وكذلك الخدمات التي يتم تقديمها للعملاء في مختلف المنشآت الصناعية.

جاء ذلك بناء على توجيهات  الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالاهتمام بملف التحول الرقمي لدعم القطاعات الصناعية المختلفة. 

 

ويتطلع مركز تحديث الصناعة من خلال موقعه الإلكتروني الجديد لمواصلة رحلة الدعم والتطوير للقطاعات الصناعية والعمل على البرامج المتنوعة التي تساهم في تمكين التصنيع محليًا وغيرها من الخدمات التي والبرامج التي تتكامل لخلق صناعة مصرية تنافسية.

ونجح المركز منذ توليه مسؤولية تحديث وتطوير الصناعة المصرية عام 2000 في تقديم 120 ألف خدمة لأكثر من 9 آلاف عميل في 11 قطاعًا صناعيًّا متخصصًا، لدراسة مشاكلها واحتياجاتها، من خلال وضع استراتيجيات وخطط التطوير لتحسين الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية لتلك المنشآت، وتطوير أنظمة العمل بداخلها بكل ما تحتاجه من تدريب وبناء قدرات وإرساء تطبيقات التحول الرقمي وربط الصناعة بالبحث العلمي.

 

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مركز تحديث الصناعة القطاعات الهندسية التصديري للصناعات الهندسية

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