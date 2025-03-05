تراجع جديد في أسعار سيارات رينو خلال شهر مارس

سيارات رينو، تراجعت أسعار سيارات رينو داخل السوق المصرية، بقيمة مالية تصل نحو مائة ألف جنيه شملت سيارات رينو تاليانت، وجاء ذلك بالتزامن مع مطلع شهر مارس الجاري ومن المقرر تطبيقها بداية من اليوم الأربعاء.



أسعار سيارات رينو في السوق المصرية

واخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية رينو كافة الموزعين والتجار بالزيادة الجديدة التي لحقت بأسعار سيارات رينو وترصدها فيتو في التقرير التالي:-



يصل سعر الفئة الأولى إلى 699 ألف جنيه، بدلا من 799 ألف سابقًا.



يصل سعر الفئة الثانية إلى 799 ألف جنيه، مقابل 899 ألف.

مواصفات سيارات رينو تاليانت السيدان الصغيرة بالسوق المصرية

حصلت سيارات رينو تاليانت على بمحرك بسعة 1000 سي سي تربو مكون من ثلاثة اسطوانات , يولد قوة 100 حصان , وعزم دوران 140 نيوتن متر , مع ناقل حركة اوتوماتيكي CVT , و جر أمامي للعجلات.

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