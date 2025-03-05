ارتفاع سعر الروبل الروسى 20% وتأجيل إطلاق العملة الرقمية الجديدة

حققت العملة الروسية (الروبل) تحسنا ملحوظا فى أسعارها خلال العام الجارى، وسجلت العملة أداء يعد من بين الأفضل عالميا.

وسجل الروبل ارتفاعا بقيمة 20% خلال شهر يناير وفبراير وإلى الآن.

أسباب ارتفاع الروبل الروسى

وأرجع العديد من المحللين أن هذا الارتفاع يعود إلى احتمالية إنهاء الحرب الأوكرانية وتخفيف العقوبات الغربية، ما حفز عمليات شراء واسعة للأصول الروسية ودفع العملة الروسية وسوق الأسهم الرئيسى أن يشهد تحسنا.

تأجيل إطلاق الروبل الرقمى

أعلنت إلفيرا نبيولينا، رئيسة البنك المركزي الروسي، اليوم الخميس، تأجيل الإطلاق الموسع للروبل الرقمي الذي كان مقررًا في 1 يوليو 2025 حتى موعد لاحق.

وقالت رئيسة البنك المركزي الروسي: “سننتقل إلى الإطلاق الواسع للروبل الرقمي في وقت لاحق قليلا مما كان مخططا له في البداية، وذلك بعد أن ننتهي من تجربة جميع التفاصيل في المرحلة التجريبية وننتهي من المشاورات مع البنوك حول النموذج الاقتصادي الأكثر جاذبية لعملائها، وسنتمكن لاحقا من تحديد موعد جديد للإطلاق الواسع”.

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