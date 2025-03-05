الأربعاء 05 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

ارتفاع سعر الروبل الروسى 20% وتأجيل إطلاق العملة الرقمية الجديدة

اسعار الروبل الروسى
اسعار الروبل الروسى

حققت العملة الروسية (الروبل) تحسنا ملحوظا فى أسعارها خلال  العام الجارى، وسجلت العملة أداء يعد من بين الأفضل عالميا.

وسجل الروبل ارتفاعا بقيمة 20% خلال شهر يناير وفبراير وإلى الآن.

 

أسباب ارتفاع الروبل الروسى

وأرجع العديد من المحللين أن هذا الارتفاع يعود إلى احتمالية إنهاء الحرب الأوكرانية وتخفيف العقوبات الغربية، ما حفز عمليات شراء واسعة للأصول الروسية ودفع العملة الروسية وسوق الأسهم الرئيسى أن يشهد تحسنا.

 

تأجيل إطلاق الروبل الرقمى

أعلنت إلفيرا نبيولينا، رئيسة البنك المركزي الروسي، اليوم الخميس، تأجيل الإطلاق الموسع للروبل الرقمي الذي كان مقررًا في 1 يوليو 2025 حتى موعد لاحق.

وقالت رئيسة البنك المركزي الروسي: “سننتقل إلى الإطلاق الواسع للروبل الرقمي في وقت لاحق قليلا مما كان مخططا له في البداية، وذلك بعد أن ننتهي من تجربة جميع التفاصيل في المرحلة التجريبية وننتهي من المشاورات مع البنوك حول النموذج الاقتصادي الأكثر جاذبية لعملائها، وسنتمكن لاحقا من تحديد موعد جديد للإطلاق الواسع”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العقوبات الغربية العام الجاري 2025 الروبل الروسي الحرب الأوكرانية
ads

الأكثر قراءة

خبير اقتصادي يكشف مفاجأة بشأن أسعار الذهب الفترة المقبلة

تصل إلى حد السيول، الأرصاد تحذر من الأمطار الرعدية غدا على هذه المناطق

البنت تاهت وأمها رفضت الفلوس، موقف صادم لـ محمد رمضان في الشارع (فيديو)

محمد رمضان لعجوز: هنطلعك عمرة، والسيدة ترد: أنا مسيحية وهذه أمنيتي (فيديو)

دوري أبطال أوروبا، محمد صلاح يقود هجوم ليفربول وحكيمي مع سان جيرمان

موعد صرف زيادة الـ 25% على معاشات تكافل وكرامة

تحرك من العائلة المالكة الأردنية بعد سكب الجاز على طالب وحرقه بمدرسة

ارتفاع ملحوظ فى أسعار الليرة السورية اليوم الأربعاء 5-3-2025

منوعات

المزيد

تحرك من العائلة المالكة الأردنية بعد سكب الجاز على طالب وحرقه بمدرسة

إطلاق أكبر غابة حضرية في العراق تضم نحو مليون شجرة

انتقادات حادة لميجان ماركل بسبب برنامج على نتفليكس

رمضان في مصر يسحر العرب، كويتي: يارب سفر لأم الدنيا، وسعودي: تعيشي وتفرحي العالم

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع ملحوظ فى أسعار الليرة السورية اليوم الأربعاء 5-3-2025

أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 5-3-2025 في الأسواق

أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم الأربعاء

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 5-3-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام مارسيل كولر مع الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مع الزاهدين، الزهد في حياة أبو بكر الصديق

درس التراويح بالجامع الأزهر: الصيام عبادة تهذب العقل وتوقظ القلب

ما حكم تعجيل الولادة للتفرغ للعبادة في رمضان؟

المزيد
الجريدة الرسمية