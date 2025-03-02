سيارة شيري تيجو 8 تستقبل شهر رمضان بتراجع كبير في الأسعار
سيارات شيري.. استقبلت السيارات الصينية شيري، مطلع شهر رمضان المبارك، بتراجع كبير في أسعار السيارات شيري تيجو 8 برو بقيمة مائة الف جنيه، ومن المقرر العمل بالاسعار الجديدة اليوم الاحد 2 مارس.
أسعار سيارات شيري تيجو 8 برو خلال مارس الجاري
ونرصد في التقرير التالي أسعار سيارات شيري تيجو 8 بعد تراجع أسعارها وفقا لما نشره الوكيل المحلي للعلامة التجارية وهي كالتالي:
-اول فئة كمفورت غيرمتوفرة وآخر سعر لها مليون و580 ألف جنيه.
-ثاني فئة لاكشري بسعر مليون و590 ألف جنيه بدلًا من مليون و690 ألف جنيه.
-ثالث فئة فلاج شيب بسعر مليون و690 ألف جنيه بدلًا من مليون و790 ألف جنيه.
مواصفات محركات سيارات شيري تيجو 8 برو في مصر
وحصلت سيارات شيري تيجو 8 برو بسعة لترية 1.6L Turbo وأقصى قوة حصانية 197/ 5,500 (HP/ RPM) وأقصى عزم 290/ 2,000-4,000 (NM/ RPM) وبناقل الحركة 7 Speed DCT.
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