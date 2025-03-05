خبير اقتصادي يكشف مفاجأة بشأن أسعار الذهب الفترة المقبلة

أسعار الذهب، كشف سمير رؤوف الخبير الاقتصادي، مستقبل أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة في ظل التقلبات العالمية الحالية.

تقلبات عالمية ومخاوف الحرب التجارية العالمية

وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “أرقام وأسواق”: أن التقلبات العالمية تعكس حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، مع تزايد المخاوف من حرب تجارية عالمية.



توقعات سعر أوقية الذهب

وأكد: أنصح المستثمرين بالتركيز على الذهب كاستثمار آمن، متوقعًا أن تتجاوز سعر أوقية الذهب الـ 3500 دولار في المستقبل القريب.

ارتفاع أسعار الذهب

وقال إن أسعار الذهب ارتفعت بنسبة 1% لتصل إلى 2935 دولارًا للأوقية، مدعومةً بالطلب على الملاذات الآمنة بسبب المخاوف الجيوسياسية.

من جهة أخرى، أشار إلى أنه انخفضت أسعار النفط بنسبة 2% لتسجل 70.19 دولار للبرميل، بينما شهدت البيتكوين انهيارًا بنسبة 99% لتصل إلى 8833 دولار، نتيجة تراجع إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر.

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