الخارجية الروسية تكشف نتائج الاجتماعات مع واشنطن

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن الاجتماعات الروسية الأمريكية تمخض عنها نتائج محددة، فيما لا تزال بعض القضايا تتطلب البحث.

الخارجية الروسية: الاجتماعات الروسية الأمريكية تمخض عنها نتائج محددة



وأضافت: "الاجتماعات بين الجانبين الروسي والأمريكي مستمرة، وبناء على مخرجات اجتماع الرياض عقد لقاء في إسطنبول. هناك بعض الحلول، لكن لا يزال هناك عدد كبير من القضايا التي تتطلب البحث".

وأوضحت زاخاروفا أنه لا تجرى مفاوضات محددة حول أوكرانيا بسبب فلاديمير زيلينسكي الذي تمنّع عن التفاوض.

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