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اقتصاد

أسعار الزيت اليوم الأربعاء 5-3-2025 بالأسواق، عباد الشمس يسجل 115 جنيهًا

أسعار الزيت اليوم،
أسعار الزيت اليوم، فيتو

أسعار الزيت اليوم، شهدت أسعار الزيت، حالة من الاستقرار اليوم الأربعاء 5- 3-2025، بعد سلسلة الارتفاعات التي شهدتها خلال الأيام الأخيرة في الأسواق المحلية والسلاسل الغذائية الكبرى، وفق آخر الأسعار الموجودة في الأسواق.

أسعار الزيت اليوم

«فيتو» تستعرض أسعار الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر، سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

 

أسعار الزيت اليوم، فيتو
أسعار الزيت اليوم، فيتو

أسعار زيت الصويا في الأسواق

سعر زيت الصويا في الأسواق، ويشمل زيوت الصويا الخام والمكرر والمنزوع؛ فجاء كالآتي: 

  • بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 53 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 54 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 59 ألف جنيه.

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

وعن أسعار الزيوت الخام الأخرى الرئيسية في السوق المصري، وتشمل الأولين والذرة وعباد الشمس؛ فهي كالآتي:

  1. بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 61 ألف جنيه.
  2. بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 65 ألف جنيه.
  3. بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 65 ألف جنيه.
سعر زجاجة الزيت، فيتو
سعر زجاجة الزيت، فيتو

أسعار الزيت في المحال التجارية

وفيما يخص أسعار الزيت في المحال التجارية والأسواق، وفقًا للتقرير الصادر عن البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

سعر زيت عباد الشمس بالأسواق

وبلغ متوسط لتر زيت عباد الشمس نحو 86.8 جنيه، ليتراوح من 60 إلى 110 جنيهات للتر.

سعر زيت عباد الشمس سلايت بالأسواق

وبلغ متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس سلايت نحو 91.6 جنيه، ليتراوح من 67 جنيها إلى 115 جنيها للتر.

ارتفاع أسعار الزيت بالأسواق

ارتفاع يصل لـ 15 جنيهًا في سعر زجاجة الزيت اليوم

 سعر زيت الذرة بالأسواق

 ووصل متوسط سعر زيت الذرة إلى 105.6 جنيه، ليتراوح من 70 إلى 125 جنيهًا للتر.

سعر زيت الذرة كريستال بالأسواق

وسجل متوسط سعر زيت الذرة كريستال نحو 107.3 جنيه، ليتراوح من 74 إلى 125 جنيها للتر.

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