ابنة إيلون ماسك تسخر من والدها بعد إعلانه أبًا للمرة الـ 14 (فيديو)

تفاعلت فيفيان ويلسون، ابنة الملياردير إيلون ماسك، مع أنباء ترحيب والدها بطفله الرابع عشر، وذلك عبر مقطع فيديو نشرته على منصة "تيك توك".

وشاركت فيفيان، 21 عامًا، مقطعًا يظهر رد فعلها على إعلان ماسك، حيث أرفقت الفيديو بتعليق ساخر كتب فيه: "هذا قديم بالفعل، لا يهم"، مشيرة في تعليق آخر إلى أنها اكتشفت الأمر عبر منصة Threads هذه المرة.

وكانت فيفيان قد نشرت سابقًا مقطع فيديو في 15 فبراير، تحدثت فيه عن كيفية معرفتها بولادة شقيقها الثالث عشر، حيث قالت إنها علمت بذلك عبر موقع Reddit، مضيفة: "لو كنت أحصل على خمسة سنتات في كل مرة اكتشفت فيها أن لدي أشقاء جدد عبر Reddit، لحصلت على خمسة سنتات فقط... لكنه أمر غريب أن يحدث مرتين، أليس كذلك؟".

يُذكر أن فيفيان أعلنت عن تحولها الجنسي في يوليو 2022، وقامت لاحقًا بتغيير اسمها قانونيًا لإسقاط لقب "ماسك".

وكان ماسك أصبح أبًا للمرة الأولى عام 2002 عندما أنجب ابنه نيفادا ألكسندر، الذي توفي عن عمر عشرة أسابيع. كما أنجب خمسة أطفال آخرين من زوجته السابقة الكاتبة الكندية جوستين ويلسون، وهم التوأما فيفيان وجريفين، 20 عامًا، والتوائم الثلاثة كاي وساكسون وداميان، 19 عامًا.

وفي عام 2020، أنجب ماسك والمغنية غرايمز ابنهما الأول X Æ A-12، ثم أنجبا طفلين آخرين، هما Exa Dark Sideræl وTechno Mechanicus.

كما أنجب توأمين، Strider وAzure، من شيفون زيليس، المديرة التنفيذية في شركة Neuralink، في عام 2021، قبل أن يرحب معها بطفلة أخرى تدعى أركاديا في فبراير 2024.

وفي فبراير 2025، كشفت المؤلفة آشلي سانت كلير عن إنجابها طفلًا من ماسك، قبل أن تعلن زيليس مؤخرًا عن ولادة طفلهما الرابع، سيلدون ليكورجوس، دون تحديد موعد ولادته.

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