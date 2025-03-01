محمد البوغه يشارك صورة من كواليس "رامز إيلون مصر" بعد عرض الحلقة الأولى

قدم الشاعر محمد البوغه تتر برنامج المقالب الجديد “رامز إيلون مصر ” الذي انطلقت اليوم أولى حلقاته على شاشة قناة mbc مصر.

وكتب تتر البرنامج الشاعر الغنائي محمد البوغه، وهو من ألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع أحمد عادل، مكساج وماستر أمير محروس.

وعقب إذاعة الحلقة الأولى من البرنامج شارك محمد البوغه مع الجمهور صورة تجمعه برفيقعمل برنامج رامز جلال من كواليس صناعة التتر هذا العام عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام".

وتعاون البوعه ورامز سويا على مدار السنوات السابقة في برامج المقالب، لتأتي كلمات التتر كل مرة مختلفة وأقرب إلى لسان الأجيال الجديدة.

الشاعر محمد البوغه

يذكر أن الشاعر الغنائي محمد البوغه حقق نجاحات مع عدد من نجوم الغناء أبرزهم عمرو دياب، تامر حسني، وراغب علامة، نانسى عجرم، وائل جسار وغيرهم.

أبرز ضيوف برنامج رامز إيلون مصر

ومن الضيوف التي ينتظرها الجمهور في برنامج "رامز إيلون ماسك" هذا العام: حسام حسم مدرب منتخب مصر، وأشرف بن شرقي، وإمام عاشور، وفيفي عبده، وحسام حبيب، وزينة، والمخرج محمد سامي، وآخرين.

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