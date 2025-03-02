الأحد 02 مارس 2025
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خارج الحدود

ماسك يواصل الضغط على الموظفين بدعم من ترامب

ايلون ماسك، فيتو
ايلون ماسك، فيتو

أظهر رجل الأعمال الملياردير، إيلون ماسك، تصميمًا على جهوده نحو خفض الإنفاق الحكومي، مستندًا إلى دعم كبير من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب .

فللمرة الثانية أرسل ماسك  لموظفيه رسالة بريد إلكتروني أخرى، تطالبهم بشرح إنجازاتهم الأخيرة، في محاولة جديدة للمطالبة بإجابات من القوى العاملة الحكومية.

الرسالة الجديدة قوبلت برفض واسع من قيادات الوكالات المختلفة، وبحسب صحيفة واشنطن بوست، جاءت بعض المقاومة من المسؤولين على أعلى المستويات، فمديرة  وكالة ناسا المؤقتة، جانيت بترو، حذرت الموظفين من الامتثال لرسالة ماسك قبل تلقي "توجيهات واضحة"، واعتبرت أن هذه الطلبات قد تسبب توترًا غير مبرر.

وتم إحباط تهديد الملياردير في نهاية الأسبوع الماضي من قبل قيادة الوكالة وسط مخاوف بشأن شرعية التوجيه، ومخاوف من تعرض العمليات الحكومية السرية والحساسة للخطر بسببه، والقلق من أن يؤدي ذلك إلى تنفير الموظفين ذوي المهام الحرجة اللازمين لتنفيذ أجندة سياسة ترامب.

في المقابل، يضاعف ماسك جهوده، مستندًا إلى الدعم الكبير الذي يتلقاه من ترامب، كما كتب على منصة إكس التي يملكها: "لقد أوضح الرئيس أن هذا إلزامي للسلطة التنفيذية، مؤكدًا أن  الأمر إلزامي لجميع العاملين في الفرع التنفيذي.
ولا يعرف المدى الذي ستبلغه الأزمة، مع تنامي التوجيهات التي تطلب من الموظفين تجاهل رسائل البريد الإلكتروني، التي جاءت من جميع أنحاء سلسلة القيادة، من المديرين أو المشرفين أو غيرهم من قادة الأقسام الذين لم ينتظروا التعليمات من رؤساء الوكالات.

وأصدر سفير واحد على الأقل توجيهات يطلب فيها من الموظفين عدم الرد على الرسائل، كما كتب مسؤول في أحد أقسام وزارة الطاقة إلى الموظفين يخبرهم بتجاهل الردّ، وفق العديد من الموظفين الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هوياتهم، خشية الانتقام.

وتتزايد المعارضة القوية لجهود إدارة ترامب تسريح آلاف الموظفين الفدراليين، إذ انتقدها مسؤول سابق في مراكز الرعاية الصحية والخدمات الطبية بشكل علني، وفي خطاب مفتوح اعتبرها "غير قانونية وغير مبررة".

تأجيل خطة الوزارة  لفصل 5400 موظف تحت الاختبار 

أما في وزارة الدفاع الامريكية، فقد تم تأجيل خطة الوزارة  لفصل 5400 موظف تحت الاختبار مؤقتًا بعد قرار المحكمة الفيدرالية منع مثل عمليات الفصل هذه في البنتاجون والوكالات الأخرى.

وقال اثنان من مسؤولي الدفاع  تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المداولات الداخلية، إنهما يتوقعان الآن تأجيل أي إقالة للمدنيين في وزارة الدفاع حتى أوائل الأسبوع المقبل على الأقل.

وحذر البنتاجون من أنه يتطلع في نهاية المطاف إلى خفض ما بين 5 إلى 8 % من قوته العاملة المدنية. ومع وجود أكثر من 900 ألف موظف مدني في الوزارة، فإن ذلك يعادل عشرات الآلاف من الموظفين.

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