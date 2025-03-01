ماسك: ترامب أصر على وقف إطلاق النار بينما زيلينسكي ركز على طلب الأموال

ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت، انتقد إيلون ماسك رئيس وزارة كفاءة الحكومة الأمريكية تركيز فلاديمير زيلينسكي خلال لقائه بالرئيس دونالد ترامب على طلب المزيد من الأموال ومواصلة القتال بدلا من السعي إلى تحقيق السلام.

إيلون ماسك ينتقد زيلينسكي

وقال إيلون ماسك في منشور على منصة "إكس" يتضمن جزءا من لقاء ترامب وزيلينسكي في البيت الأبيض: "ترامب أصر على وقف إطلاق النار الذي من شأنه إيقاف مفرمة اللحم، بينما كان زيلينسكي يريد الحصول على أموال جديدة للاستمرا فيها".

وكان زيلينسكي قد وصل أمس الجمعة إلى البيت الأبيض لتوقيع اتفاقية المعادن التي وافق عليها عدد من وزرائه في وقت سابق من هذا الأسبوع، ولإجراء مباحثات مع الجانب الأمريكي تتعلق بتسوية النزاع في أوكرانيا.

وأثناء جلوسهما في المكتب البيضاوي وبخ ترامب زيلينسكي، وطلب منه أن يكون أكثر "امتنانا"، قائلا: "أنت لست في وضع يسمح لك بأن تملي علينا ما يجب أن نشعر به"، مضيفا "شعبك شجاع جدا، لكن إما أن تبرم صفقة أو سننسحب، وإذا انسحبنا، فسوف تقاتل حتى النهاية"، وتحول اللقاء إلى مشادة كلامية بينهما.

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