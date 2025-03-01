السبت 01 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ماسك: ترامب أصر على وقف إطلاق النار بينما زيلينسكي ركز على طلب الأموال

ترامب وإيلون ماسك،
ترامب وإيلون ماسك، فيتو

 ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت، انتقد إيلون ماسك رئيس وزارة كفاءة الحكومة الأمريكية تركيز فلاديمير زيلينسكي خلال لقائه بالرئيس دونالد ترامب على طلب المزيد من الأموال ومواصلة القتال بدلا من السعي إلى تحقيق السلام.

إيلون ماسك ينتقد زيلينسكي 

وقال إيلون  ماسك في  منشور على  منصة "إكس" يتضمن جزءا من لقاء ترامب وزيلينسكي في البيت الأبيض: "ترامب أصر على وقف إطلاق النار الذي من شأنه إيقاف مفرمة اللحم، بينما كان زيلينسكي يريد الحصول على أموال جديدة للاستمرا فيها".

txt

الأمين العام لحلف الناتو يحث زيلينسكي على إصلاح علاقته مع ترامب

وكان زيلينسكي قد وصل أمس الجمعة إلى البيت الأبيض لتوقيع اتفاقية المعادن التي وافق عليها عدد من وزرائه في وقت سابق من هذا الأسبوع، ولإجراء مباحثات مع الجانب الأمريكي تتعلق بتسوية النزاع في أوكرانيا.

وأثناء جلوسهما في المكتب البيضاوي وبخ ترامب زيلينسكي، وطلب منه أن يكون أكثر "امتنانا"، قائلا: "أنت لست في وضع يسمح لك بأن تملي علينا ما يجب أن نشعر به"، مضيفا "شعبك شجاع جدا، لكن إما أن تبرم صفقة أو سننسحب، وإذا انسحبنا، فسوف تقاتل حتى النهاية"، وتحول اللقاء إلى مشادة كلامية بينهما.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إيلون ماسك زيلينسكي ترامب وزيلينسكي

مواد متعلقة

الأمين العام لحلف الناتو يحث زيلينسكي على إصلاح علاقته مع ترامب

فرانس برس: زيلينسكي يبدي استعداده لتوقيع اتفاق المعادن مع واشنطن
ads

الأكثر قراءة

أحمد العوضي يعلن زواجه بعد رمضان ويكشف مشكلته مع بيومي فؤاد

موعد عرض الحلقة الأولى من برنامج "مدفع رمضان"

أحمد العوضي يكشف عن انتمائه الكروي خلال أحداث “رامز إيلون مصر”

قرار من النيابة بشأن واقعة اعتداء لاعب الزمالك نبيل دونجا على شاب بالتجمع

مسلسلات رمضان 2025، موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل معاوية اليوم السبت

رامز جلال يوقع ضحاياه في ثلاثة أفخاخ ببرنامج "رامز إيلون مصر"

ننشر خريطة قراء المغرب بإذاعة القرآن الكريم

فلكيا..موعد عيد الفطر المبارك 2025

منوعات

المزيد

بهجة مطفية، كيف احتفل أهالي غزة بأول أيام شهر رمضان؟ (صور)

يمني ينهي حياته بسبب تحطيم والده هاتفه المحمول

لكمات بالأيدي وركلات بالأرجل، مقاطع ساخرة للمشادة الكلامية بين ترامب وزيلينسكي (فيديو)

تزايد جرائم العنف في محطات القطارات خلال 2024 بألمانيا

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت 1 مارس 2025

أسعار الأرز الأبيض في أول أيام رمضان

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم السبت في الأسواق

مع أول أيام رمضان، سعر السكر اليوم السبت 1 مارس 2025

المزيد

انفوجراف

مكفر للذنوب.. فضائل شهر رمضان المبارك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسئلة رمضان، لماذا نفرح بقدوم الشهر الكريم؟ وزير الأوقاف السابق يجيب

“لو ربنا بيحبنا ليه كلنا مندخلش الجنة؟”، علي جمعة يوضح الحكمة من الجزاء

أحمد عمر هاشم: المقام المحمود هو شفاعة النبي يوم القيامة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية