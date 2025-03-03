الحكم وإعادة الإعمار، مسودة الخطة العربية المواجهة لمخطط ترامب لقطاع غزة

نشرت وكالة "رويترز"، ما قالت إنها المقترح بشأن غزة، التي أعدتها الدول العربية لمواجهة مقترح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لإقامة "ريفييرا الشرق الأوسط".

مسودة المقترح العربي لمواجهة مخطط ترامب

وقالت "رويترز" إنها حصلت على مسودة المقترح العربي لمواجهة مخطط ترامب، من مسئول مشارك في مفاوضات غزة، طلب عدم الكشف عن هويته، لأن المسودة لم يتم الكشف عنها بعد.

الرؤية العربية، والتي من المقرر تقديمها في القمة العربية الطارئة، الثلاثاء، ما إذا كان سيتم تنفيذ الاقتراح قبل أو بعد أي اتفاق سلام دائم لإنهاء الحرب التي اندلعت في القطاع بعد هجمات 7 أكتوبر 2023.

غزة، فيتو

ومسألة من سيدير ​​غزة بعد الصراع هي السؤال الكبير الذي لم تتم الإجابة عليه في المفاوضات حول مستقبل القطاع. وترفض حماس حتى الآن فرض أي اقتراح على الفلسطينيين من قبل دول أخرى.

فاتورة إعادة الإعمار وحكم قطاع غزة

ولا تعالج الخطة العربية بحسب "رويترز" قضايا حاسمة مثل من سيدفع فاتورة إعادة إعمار غزة، كما لم تحدد أي تفاصيل دقيقة حول كيفية حكم القطاع، ولا كيف سيتم إبعاد جماعة مسلحة قوية مثل حماس.

وبموجب الخطة العررية، ستحل "بعثة مساعدة على الحكم" محل الحكومة التي تديرها حماس في غزة لفترة مؤقتة غير محددة، وستكون مسؤولة عن المساعدات الإنسانية، وبدء إعادة إعمار القطاع الذي دمرته الحرب.

وجاء في مقدمة تحدد أهداف مسودة الخطة العربية أنه لن يكون هناك تمويل دولي كبير لإعادة تأهيل وإعادة بناء غزة إذا ظلت حماس العنصر السياسي المهيمن والمسلح على الأرض والمسيطر على الحكم المحلي في الداخل.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل الإطار المقترح لمستقبل غزة من قبل.

وترفض الخطة بشدة الاقتراح الأمريكى بالتهجير الجماعي للفلسطينيين من غزة، والذي تعتبره دول عربية مثل مصر والأردن تهديدا لأمنها القومي.

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