ثاني زعيم عربي يتخلف عن حضور القمة العربية في القاهرة غدًا، اعرف السبب
كلف الرئيس التونسي قيس سعيد، وزير الخارجية محمد علي النفطي بترأس الوفد التونسي المشارك في أعمال القمة العربية الطارئة، المقرر عقدها بالقاهرة يوم 4 مارس الحالي.
مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية
ووفق بيان الرئاسة التونسية: "ستخصص هذه القمة للتداول في آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، في ظل ما يتعرض إليه الشعب الفلسطيني من اعتداءات في قطاع غزة والضفة الغربية، ومحاولات تستهدف تهجيره وإخراجه من أرضه، من أجل التوصل إلى موقف عربي موحد متضامن وداعم ومساند للشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله لاسترجاع حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف".
لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه
وأوضح الرئيس التونسي في البيان: "ستجدد تونس بهذه المناسبة موقفها الثابت والداعم لهذه الحقوق، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف. كما سيجري الوزير بالمناسبة لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه في الدول العربية الشقيقة".
تبون قرر عدم المشاركة في أشغال القمة العربية الطارئة
وكانت وكالة الأنباء الجزائرية أفادت بأن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قرر عدم المشاركة في أشغال القمة العربية الطارئة "بسبب إشراك دول وإقصاء أخرى في نصرة فلسطين"، وكلف وزير الخارجية أحمد عطاف، لتمثيل الجزائر في أشغال هذه القمة.
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