الإثنين 03 مارس 2025
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خارج الحدود

ثاني زعيم عربي يتخلف عن حضور القمة العربية في القاهرة غدًا، اعرف السبب

جامعة الدول العربية،
جامعة الدول العربية، فيتو

كلف الرئيس التونسي قيس سعيد، وزير الخارجية محمد علي النفطي بترأس الوفد التونسي المشارك في أعمال القمة العربية الطارئة، المقرر عقدها بالقاهرة يوم 4 مارس الحالي.

مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

ووفق بيان الرئاسة التونسية: "ستخصص هذه القمة للتداول في آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، في ظل ما يتعرض إليه الشعب الفلسطيني من اعتداءات في قطاع غزة والضفة الغربية، ومحاولات تستهدف تهجيره وإخراجه من أرضه، من أجل التوصل إلى موقف عربي موحد متضامن وداعم ومساند للشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله لاسترجاع حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف".

لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه

وأوضح الرئيس التونسي في البيان: "ستجدد تونس بهذه المناسبة موقفها الثابت والداعم لهذه الحقوق، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف. كما سيجري الوزير بالمناسبة لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه في الدول العربية الشقيقة".

تبون قرر عدم المشاركة في أشغال القمة العربية الطارئة

وكانت وكالة الأنباء الجزائرية أفادت بأن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قرر عدم المشاركة في أشغال القمة العربية الطارئة "بسبب إشراك دول وإقصاء أخرى في نصرة فلسطين"، وكلف وزير الخارجية أحمد عطاف، لتمثيل الجزائر في أشغال هذه القمة.

 

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