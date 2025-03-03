المحامين تدين وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة: ابتزاز رخيص وجريمة حرب

أعلنت نقابة المحامين، عن إدانتها الكاملة لقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بوقف إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وغلق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة الإنسانية.

وأكدت النقابة، أن تلك التصرفات غير المسئولة عبارة عن ابتزاز رخيص، وجريمة حرب وانقلاب سافر على اتفاق وقف إطلاق النار، وتمثل انتهاكا للقانون الدولي والإنساني.

وشددت نقابة المحامين، على رفضها القاطع لاستخدام الغذاء كسلاح حرب وتجويع المدنيين، مطالبة المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق القطاع.

وجددت نقابة المحامين، دعوتها إلى المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة وتفعيل آليات المحاسبة الدولية وضمان الوصول المستدام للمساعدات.

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