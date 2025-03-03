القاهرة تحتضن القمة العربية الطارئة غدًا.. انطلاق اجتماعات وزراء الخارجية اليوم.. وعبد العاطي يعقد 9 لقاءات مع نظرائه العرب بقصر التحرير

تستضيف القاهرة اليوم اجتماع وزراء الخارجية العرب في إطار التحضير للقمة العربية غير العادية التى تحتضنها القاهرة غدًا الثلاثاء ٤ مارس، لبحث تطورات القضية الفلسطينية.

خطة إعادة إعمار غزة

ومن المتوقع أن تناقش القمة عددًا من القضايا المحورية أبرزها: خطة إعادة إعمار غزة وضمان توفير التمويل اللازم لها، التطورات السياسية في المنطقة بعد التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن نقل سكان غزة إلى أماكن أخرى، وهو الأمر الذي أثار رفضًا وتنديدًا دوليًا واسعًا، سبل تثبيت وقف إطلاق النار في غزة والتأكد من تنفيذ جميع الالتزامات المترتبة عليه، ضرورة إيجاد أفق سياسي واضح يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، ويؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على كامل الأراضي المحتلة.

مصر تعد خطة شاملة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار

وأعلن وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطى أن مصر بصدد إتمام خطة شاملة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، لمواجهة الكارثة الإنسانية والدمار الهائل الذي شهدته غزة، مع ضمان أن يظل الشعب الفلسطيني في وطنه، منوهًا إلى استضافة مصر لمؤتمر إعادة إعمار غزة، بالتعاون مع الأمم المتحدة، ومعربًا عن تطلع مصر لمشاركة كافة الشركاء الدوليين في هذا الحدث الهام.

قمة العربية الطارئة فى القاهرة

وأعلنت وزارة الخارجية فى وقتًا سابق أن مصر تستضيف القمة العربية الطارئة حول تطورات القضية الفلسطينية يوم ٤ مارس ٢٠٢٥ بالقاهرة، وذلك فى إطار استكمال التحضير الموضوعى واللوجستي للقمة.

وأوضحت وزارة الخارجية أنه تم تحديد الموعد الجديد بعد التنسيق مع مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة وبالتشاور مع الدول العربية.

وجرت اتصالات على مدار الأيام الأخيرة بين بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع عدد من وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، ومن ضمنها السعودية وباكستان وإيران والأردن، وذلك لبحث التطورات على صعيد القضية الفلسطينية.

وشهدت الاتصالات توافقا وتأكيد على ثوابت الموقف الفلسطيني والعربي والإسلامي بشأن القضية الفلسطينية، والتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير والعيش في وطنه وعلى أرضه.

عبد العاطى يلتقى بـ 9 وزراء خارجية عرب اليوم

وأعلنت وزارة الخارجية أن الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، يستقبل اليوم الإثنين، كلًا من: يوسف رجي، وزير خارجية لبنان، وناصر بوريطة، وزير خارجية المغرب.

كما يلتقي الدكتور شائع الزنداني، وزير خارجية اليمن، والدكتور محمد مصطفى، رئيس الوزراء ووزير خارجية فلسطين، وأيمن الصفدي، وزير خارجية الأردن، والأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية السعودية، ومحمد النفطي، وزير خارجية تونس، ومحمد سالم ولد مرزوك، وزير خارجية موريتانيا، والدكتور عبد اللطيف الزياني، وزير خارجية البحرين.

ثوابت الموقف العربي حيال القضية الفلسطينية

وتناول إجتماع الدكتور عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة اليوم مع الدكتور محمد مصطفى رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني، الترتيبات الجارية للقمة العربية، لاسيما ما يتعلق بإعادة إعمار قطاع غزة في وجود الفلسطينيين على أرضهم، ودعم جهود تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والتأكيد على ثوابت الموقف العربي حيال القضية الفلسطينية.

وحرص الوزير عبد العاطي على تبادل الرؤى مع رئيس الوزراء الفلسطيني بشأن الأوضاع الراهنة في كل من الضفة العربية وقطاع غزة، كما تطرقا إلى التصور الخاص بعقد مؤتمر إعادة الإعمار الذي من المنتظر أن تستضيفه مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة، حيث أعربا عن تطلعهما لدعم المجتمع الدولي لخطط ومشروعات التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وبما يمكن الشعب الفلسطيني من التمتع بحقوقه والبقاء على أرضه وتأسيس دولته المستقلة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

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