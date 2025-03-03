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خارج الحدود

حماس تدعو مصر والمنظومة العربية لاتخاذ خطوات لمنع فرض الاحتلال سياسة التجويع

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، فيتو

 قالت حركة حماس، في بيان صادر عنها اليوم الإثنين، إنها تقدر المواقف العربية والدولية المعلنة الرافضة لسياسة التجويع التي يمارسها الاحتلال ضد أهالي قطاع غزة.

 

حماس توجه دعوة لمصر 

 ودعت حركة حماس، مصر والمنظومة العربية لاتخاذ خطوات لمنع فرض الاحتلال سياسة التجويع التي تمهد لتهجير أهالي غزة.

وفي السياق ذاته أكد مسؤول في حركة "حماس"  أن إسرائيل لن تحصل على المحتجزين إلا من خلال صفقة تبادل أسرى".

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 وقال القيادي في حماس محمود مرداوي في بيان صحفي: "الاحتلال الإسرائيلي لن يحصل على أسراه إلا من خلال صفقة تبادل"، معتبرا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "واهم إذا ظن أنه سيحقق أهدافه عبر حرب التجويع المفروضة على قطاع غزة".

 

وأكد مرداوي رفض الحركة تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق مع إسرائيل، مشددا على ضرورة تنفيذ جميع مراحله، كما تم التوقيع عليها.

ودعا مرداوي الوسطاء إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ بنود الاتفاق كما هو متفق عليه، مشيرا إلى أن مصر أبلغت الحركة مرارا رفضها لأي مخطط يهدف إلى تهجير سكان قطاع غزة، وذلك حفاظا على أمنها القومي ودعما للحقوق الفلسطينية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل رفض حماس تمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار بناء على مقترح قدمته إسرائيل مؤخرا، متهمة إياها بمحاولة التنصل من الاتفاق.

وأعلن الإحتلال الإسرائيلي صباح أمس الأحد وقف دخول البضائع والإمدادات إلى غزة مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، وفي ضوء "رفض حركة حماس قبول إطار المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف لاستمرار المحادثات".

وأفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان، بأن نتنياهو قرر أنه  سيتم وقف دخول جميع البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة".

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حماس غزة مصر تهجير أهالي غزة إسرائيل

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