ماكرون وستارمر يقترحان هدنة لمدة شهر في أوكرانيا

اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر هدنة لمدة شهر في أوكرانيا، وذلك وفقا لنبأ عاجل علي شبكة «العربية».

تمويل أوكرانيا بملياري دولار لشراء 5000 صاروخ دفاع جوي

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، مساء اليوم الأحد: إنه سيتم تمويل أوكرانيا بملياري دولار لشراء 5000 صاروخ دفاع جوي.

وأضاف ستارمر: "يجب أن تتفاوض أوكرانيا من موقف قوة قدر الإمكان.. أي سلام دائم يجب أن يضمن سيادة أوكرانيا على أراضيها.. وسنعمل على صياغة خطة سلام في أوكرانيا ستحظى بدعم أمريكا".

وتابع ستارمر: "أمريكا ستظل شريكا موثوقا لبريطانيا وأوروبا.. واتفقت مع ترامب على ضرورة التوصل لسلام مستدام في أوكرانيا".

تعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية

واستكمل رئيس الوزراء البريطاني: "أوكرانيا يجب أن تكون موجودة في طاولة المفاوضات، وسنواصل الدعم العسكري لأوكرانيا والضغط الاقتصادي على روسيا.. اتفقنا على تعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية، ونريد سلاما دائما يضمن سيادة أوكرانيا على أراضيها".

وأختتم ستارمر: "لا نريد اتفاق سلام ضعيفا مع روسيا يسمح لها بمهاجمة أوكرانيا مجددا، وسندعم كييف لشراء منظومات دفاع جوي.. نريد سلاما عادلا في أوكرانيا من أجل مصلحة الجميع.. وسنعرض خطة من أجل وقف الحرب في أوكرانيا على واشنطن"، لافتا إلي أن بريطانيا وفرنسا ستعملان مع أوكرانيا بشأن خطة لإنهاء الحرب".

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